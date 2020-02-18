Вторник, 18 февраля 2020

Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с поста помощника президента. Документ опубликован на сайте Кремля.

25 января о решении Суркова уйти с госслужбы сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По информации Чеснакова, оно связано со “сменой курса на украинском направлении”. Это направление, как сообщил 11 февраля кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, было поручено новому замглавы администрации Дмитрию Козаку. Последний был назначен в АП 24 января, специально под него ввели третью должность заместителя главы администрации.

Сурков “в течение ближайшего месяца будет заниматься медитацией”, писал Чеснаков. “После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах”, – говорилось в его публикации.

Сурков занимал руководящие посты в АП с 1999 года с перерывом на работу в правительстве в 2011-2013 годах. В первое путинское десятилетие Сурков отвечал за внутреннюю политику. С 2013 года в качестве помощника президента курировал управление по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое работало с незаконными вооруженными формированиями в Донбассе и вело подрывную деятельность в других регионах Украины. В 2018 году Суркова переназначили на должность помощника президента.