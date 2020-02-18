Вторник, 18 февраля 2020

В Майами по обвинению в работе на Россию арестован гражданин Мексики Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес – он следил за неким “источником американской администрации”. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

Мексиканцу инкриминируется один эпизод – то, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента. По словам высокопоставленного чиновника Минюста США, власти не слишком обеспокоены попыткой наблюдения со стороны Фуэнтеса. Он не подозревается в шпионаже.

Как сообщает El Universal, Фуэнтес – ученый-микробиолог. “Дождь” нашел имя Фуэнтеса на сайте Казанского федерального университета – в 2014 году он окончил там магистратуру по направлению “молекулярная биология”.

Согласно обвинению, Фуэнтес был завербован в прошлом году; некий российский чиновник поручил ему снять квартиру в округе Майами-Дейд на чужое имя, ничего не говоря своей семье об их встречах. Затем Фуэнтес побывал в Москве и там обсудил договоренности.

Предполагается, что еще раз мексиканец направился в российскую столицу в нынешнем месяце, чтобы встретиться там с тем же чиновником. По версии обвинения, россиянин предоставил ему описание автомобиля неназванного “источника американской администрации” и поручил Фуэнтесу найти машину, узнать ее номер и передать информацию о ее местонахождении. Он должен был в апреле или мае отчитаться о выполнении задания.

14 февраля в Майами Фуэнтес прибыл к месту проживания “источника” и пристроился за другой машиной, чтобы проехать через ворота. Его остановил охранник, и он не смог назвать имя человека, которого хочет посетить. В это время жена мексиканца сфотографировала номера нужного автомобиля.

Мексиканца задержали в аэропорту Майами, когда он собирался лететь в Мехико. Фото с номерами машины было найдено в его телефоне в WhatsApp – его прислала ему жена. Он признался правоохранителям, что работал по заданию российского чиновника.

Первое судебное заседание с участием Фуэнтеса должно пройти в пятницу. 3 марта ему предъявят обвинение.

Предыдущим человеком, обвиненным в США в нарушении закона об иностранных агентах из-за работы на Россию, была россиянка, лидер движения “Право на оружие” Мария Бутина. В апреле 2019 года суд назначил ей 18 месяцев тюрьмы. После освобождения ее депортировали из США, и 26 октября она вернулась на родину.