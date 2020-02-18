Вторник, 18 февраля 2020

Турция может в любой момент начать военную операцию в Идлибе. Как сообщает Anadolu, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Эрдоган пообещал, что Турция не оставит Идлиб режиму Башара Асада.

На вопрос, задействует ли Турция авиацию в ходе операции в Идлибе, Эрдоган ответил: “Мы уже заявляли, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует все необходимые рычаги”.

“Остались считаные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом (о стабилизации обстановке в Идлибе, подписанным Эрдоганом и Владимиром Путиным в сентябре 2018 года. – Ред.)”, – предупредил турецкий президент. Он подчеркнул, что Анкара выступает с последними предупреждениями по Сирии.

“В ходе переговоров в Турции, в России и на местах, к сожалению, до настоящего момента мы не получили желаемого результата. Хотя Турция и продолжает переговорный процесс по Сирии, мы далеки от поставленной цели, и это факт”, – сказал Эрдоган.

В среду кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал “худшим сценарием” возможную турецкую операцию против сил Асада. “Давайте не будем исходить из худших сценариев”, – сказал он, отвечая на вопрос, как будет реагировать на такую операцию Россия. Он добавил, что “если речь идет об операции в отношении легитимных властей и вооруженных сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий”.

“Я не верю в то, что Россия станет частью этого “худшего сценария”, – отреагировал на комментарий Пескова Эрдоган.

Турецкий президент сообщил, что Анкара подготовила собственный план действий по Идлибу и уже завершила подготовку военной операции. “Этот вопрос мы обсудили в субботу, 15 февраля, с президентом США Дональдом Трампом. Турция не намерена брать на себя дополнительный груз, связанный с событиями на северо-западе Сирии”, – сказал он. Эрдоган заверил, что Турция и США солидарны по ситуации в Идлибе и это может проявиться в любой момент и в любой форме.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает усилия международно признанных властей Ливии по установлению контроля над территорией всей страны. Он обратил внимание, что наемники фельдмаршала Халифы Хафтара постоянно нарушают режим прекращения огня, и назвал “своевременным и правильным” решение Правительства национального согласия о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве. По мнению Эрдогана, усилия международного сообщества по урегулированию ситуации в Ливии не приносят результатов. ЕС не вправе принимать какие-либо решения по Ливии, подчеркнул он.

12 февраля Эрдоган заявил, что Москва и Дамаск убивают в Идлибе мирных жителей. “Цель – оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данное нам слово никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию”, – сказал он.