Вторник, 18 февраля 2020

Водителей Мосгортранса обязали докладывать о появлении в салоне общественного транспорта “лиц китайской национальности”. Такое указание содержится в электронном письме за подписью замначальника единого диспетчерского центра “Мосгортранса” Василия Уварова, опубликованном в сети. Его подлинность “Радио Свобода” подтвердил один из водителей организации.

После получения диспетчером информации от водителя он должен вызвать полицию по указанному им адресу. Как уточнил источник РС, водитель в свою очередь обязан высадить людей, связаться с диспетчером и ожидать полицейских.

В Мосгортрансе назвали письмо Уварова “фейком”.

О том же письме “МБХ-медиа” сообщил глава Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. В теме письма, уточняет издание, говорится “Короновирус” (так. – Ред.). Сам автор письма Уваров заявил изданию, что впервые слышит о документе.

“Я так понимаю, что было дано указание департаментом транспорта в связи с вот этим коронавирусом”, – сказал Дашков.

Один из водителей “Мосгортранса” подтвердил “Дождю” существование письма, еще три водителя сказали, что не слышали о нем.

Кроме того, Дашков предоставил “МБХ-медиа” фотографию устройства связи с диспетчером, на экран которого выведено сообщение о китайцах. Фото аналогичного устройства с таким же указанием опубликовал блогер Илья Варламов.

19 февраля стало известно, что с 20-го числа правительство запрещает въезд в Россию большинству граждан Китая. Гражданам КНР будет запрещено въезжать в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.