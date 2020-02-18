Вторник, 18 февраля 2020

Решение государственного апелляционного суда в Нидерландах, к каким бы новым ухищрениям ни пытались теперь прибегнуть в Кремле, поставило точку в многолетней тяжбе акционеров ЮКОСа и России. Одна из самых больших компаний страны была просто украдена и распилена бандитским государством, которое теперь должно вернуть пострадавшим 50 миллиардов долларов.

Не знаю уж, какой видит свою роль в истории сам Владимир Путин, но в одном я уверен: в учебниках он останется как правитель страны-воровки. При нем Россия все время что-то крадет, не останавливаясь. Чужие компании, чужие территории, чужие корабли, чужих граждан, чужие победы – когда меняет мочу в пробирках. Нет ничего, что не было бы основано на воровстве.

Говорят, что Путин с презрением относился к рецидивисту со стажем Виктору Януковичу, но отчего же? Янукович хотя бы не притворялся и не скрывал бандитских судимостей в своей биографии. А Путин и его приближенные гордятся своими офицерскими погонами, а ведут себя как заправские карманники, готовые выхватить кошелек из любой незастегнутой сумочки: что ЮКОС, что Крым, что старое украинское судно – все пойдет.

При этом постоянно проигрывают все судебные процессы, как начинающие уркаганы, которые еще не успели обзавестись хорошими юристами. Морской арбитраж, который потребoвал от Москвы отдать Киеву похищенных моряков и корабли. Арбитраж по газу, который потребовал от “Газпрома” вернуть недоплаченное “Нафтогазу”. Дисквалификация российского спорта – почти перманентная. Теперь вот процесс по иску ЮКОСа. Все время выглядят виновными, незадачливыми, вороватыми. Но зато очень богатыми. За чужой счет. И за счет репутации страны, власть в которой они захватили.

Потому что самое главное, что украла эта пиратская бригада, – она украла у русских Россию, превратила ее в страну-воровку после нескольких лет бесплодных надежд на выздоровление государства.

Эта кража и есть самое главное историческое достижение Путина.