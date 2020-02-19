Среда, 19 февраля 2020

Около 70% от общего числа грузоперевозок по территории России и Европы приходится на долю автомобильных транспортных компаний. Они предоставляют клиентам широкий спектр услуг, цены на которые варьируются. Для организации перевозок ими используются разные виды транспорта, включая тентовые полуприцепы, самосвалы, автоцистерны, танк-контейнеры и т.д. Доставка груза может осуществляться по схемам:

- от двери до двери;

- от склада до двери;

- со склада на склад;

- от одного отправителя нескольким получателям;

- от нескольких отправителей одному получателю.

Помимо перевозки товаров, многие автомобильные транспортные компании предоставляют предпринимателям услуги в сфере экспедирования в Гдыне, временного хранения и таможенного сопровождения. Это дает им возможность решать задачи разной степени сложности, удовлетворяя потребности каждого корпоративного клиента.

Выбирая транспортную компанию, занимающуюся автомобильными перевозками, предприниматель, являющийся участником внешнеэкономических отношений, должен предусмотреть множество нюансов.

Основными параметрами, на которые целесообразно обратить внимание, являются:

1. Наличие у перевозчика лицензий на все виды предоставляемых услуг и сертификатов, подтверждающих их качество.

2. Автопарк. Желательно, чтобы все транспортные средства находились в собственности перевозчика и были представлены в широком ассортименте.

3. Страхование грузов. Эта услуга не только позволяет минимизировать риски, но и свидетельствует о надежности выбранной вами автомобильной логистической компании.

4. Возможность отслеживания грузов. В любой удобный момент вы сможете обратиться к менеджеру организации, с которой сотрудничаете, чтобы узнать, где находятся ваши товары, и что с ними происходит.

5. Репутация и опыт транспортной компании. Если выбранная вами организация давно работает в сфере автомобильных перевозок, и успела хорошо зарекомендовать себя на рынке, сотрудничать с ней можно безбоязненно.

6. Ценовая политика. Услуги опытного и надежного перевозчика не могут стоить дешево. Но это не значит, что вам придется за них переплачивать. Ищите «золотую середину».

7. Поддержка клиентов. Важно, чтобы менеджеры выбранной вами автомобильной транспортной компании всегда находились на связи и могли дать ответы на все ваши вопросы.

Ориентируясь на перечисленные критерии, вам будет проще найти перевозчика для доставки груза из одного города России в другой или за пределы государства. При этом важно учитывать, что современными транспортными компаниями осуществляются, как генеральные, так и сборные автомобильные перевозки. В первом случае речь идет о доставке грузов, принадлежащих одному заказчику. Во втором – об обслуживании сразу нескольких отправителей, товары которых консолидируются на складе, а затем транспортируются в одном направлении. Подумайте, какой вариант вас интересует, а затем свяжитесь с менеджером выбранной организации-перевозчика.