Среда, 19 февраля 2020

Погрузчик – это не просто полезная техника, это необходимое оснащение склада для обеспечения эффективной работы. Однако приобретение новой качественной машины от проверенного производителя – это непозволительная роскошь для многих начинающих предпринимателей. Возможно, в данном случае стоит рассмотреть вариант покупки агрегата, бывшего в употреблении.

Бытует мнение, что подержанная техника не способна прослужить хоть какое-то время, ее ресурс исчерпан. Но это не совсем так. В специализированных салонах и на интернет-ресурсах встречаются погрузчики б/у в отличном состоянии по цене, гораздо более низкой, нежели стоимость новых аналогов. Дело в том, что даже та машина, что проработала несколько месяцев, уже считается подержанной и снижается в цене. Тем не менее, срок ее эксплуатации настолько незначителен, что она еще не один год прослужит новому владельцу.

Но где найти такие экземпляры? В процессе поиска стоит обратить внимание на компании, сдающие складскую технику в аренду. Одной из услуг является продажа подержанных экземпляров по тем или иным причинам (выход новых моделей, обновление парка и т. д.). Кроме того, стоит внимательно изучить предложения тематических сайтов объявлений и форумов. Чем большее количество ресурсов удастся просмотреть, тем выше шанс найти оптимальный по цене и качеству вариант. Часто практически новая техника находится в залоге у банка или судебных приставов, такое имущество выставляется на торгах по выгодным ценам.

На что обратить внимание перед покупкой? Не рекомендуется приобретать машины, бывшие в эксплуатации более пяти лет. До того, как наступит пятилетний рубеж, можно рассчитывать на бережное отношение со стороны предыдущего владельца. Один-два года – это оптимальный срок, в течение которого выявляются все заводские неполадки и устраняются специалистами по гарантии.

Техника европейских и американских производителей отличается улучшенными техническими характеристиками, надежностью и долговечностью. Российские поставщики также заслужили хорошие отзывы, именно при производстве отечественной техники учитываются сложные условия эксплуатации. Приобретение подержанного подъемного устройства китайской компании требует взвешенного подхода.

Специалисты не советуют переводить какие-либо суммы в качестве предоплаты, велик риск попасть на удочку мошенника. Заключать соглашение нужно лишь после детального осмотра. Хорошо, если диагностику производит опытный механик. Приобретать технику необходимо по договору с описанием обязанностей и ответственности сторон.