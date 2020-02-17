Понедельник, 17 февраля 2020

В зоне боевых действий в Донбассе пророссийские формирования предприняли наступательные действия и попытались продвинуться через линию разграничения, сообщается на ФБ-странице операции объединенных сил.

Атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный в Луганской области. Боевики применяли 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает главный редактор “Цензор.Нет” Юрий Бутусов, бой в районе Золотого Луганской области “с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы – 120 миллиметров” продолжался с 5 утра. “Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое – Орехово – Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года”, – написал журналист.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили о завершении боя в районе Новотошковского, Крымского, Орехового, Крымского и Хутора Свободного. Украинским военным удалось удержать позиции. С укранской стороны погиб один военный, четверо получили ранения. Один сепаратист убит, пятеро получили тяжелые ранения.

Как написал в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, в пятую годовщину вывода украинских войск из Дебальцева “боевики и оккупанты устроили циничную провокацию”. “Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами”, – отметил он. Как сообщил Зеленский, во вторник состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

“Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины”, – заверил президент.

15 февраля глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на проведение нового масштабного обмена пленными еще до очередного саммита “нормандской четверки”, который должен пройти в апреле в Берлине. “Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти “всех на всех”, – сказал министр.

Тогда же Зеленский, выступая на “украинском ланче” в Мюнхене, сообщил, что в случае подготовки к местным выборам в оккупированной части Донбасса ситуацию там могут контролировать совместные патрули из представителей Украины, оккупированных территорий и ОБСЕ. “Что касается того, кто может в ходе выборов или подготовки, я бы даже сказал, я бы так не забегал вперед, а во время этой ситуации, обеспечивать безопасность, так мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос и на нормандской встрече, сейчас этот вопрос обсуждается и в Минске. Думаю, что у нас есть возможность дожать. То есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ”, – сказал президент.