Понедельник, 17 февраля 2020

Новая провокация пророссийских сил в Донбассе приурочена к пятой годовщине одного из самых кровопролитных сражений этой войны. 18 февраля 2015 года российские войска и силы “ДНР” и “ЛНР” отбили у украинской армии железнодорожный узел Дебальцево. Остатки группировки Вооруженных сил Украины прорвались из окружения с большими потерями.

28 июля 2014 года украинцы захватили Дебальцево, нарушив железнодорожное сообщение между Донецком и Луганском. После того как украинские войска были разбиты в Иловайском котле, российское командование решило срезать Дебальцевский выступ, чтобы снова пустить поезда между “ДНР” и “ЛНР”, снабжая их вооружением и боеприпасами. 22 января 2015 года российские войска и “сепаратисты”, среди которых преобладали добровольцы из России, начали операцию против Дебальцевского выступа.

31 января российские регулярные войска вошли в город Углегорск, где начались уличные бои, а 9 февраля овладели поселком Логвиново на трассе М-103. Из этих населенных пунктов можно было насквозь простреливать коридор, соединявший Дебальцево с основными позициями украинских войск. 5 февраля, после ряда безуспешных контратак, украинские войска оставили Углегорск, а 15-18 февраля – и весь Дебальцевский выступ.

Причиной поражения стал прежде всего значительный перевес российской стороны в людях и технике. Украинская группировка насчитывала 5200 человек, а российско-сепаратистская – от 17 до 19 тысяч. Потери украинских войск оцениваются Киевом в 179 убитых, 120 пленных и 81 пропавшего без вести. Число раненых превышало 300 человек. Потери сепаратистов и российских войск Министерство обороны Украины оценило в 3779 убитых и раненых в период с 1 января по 18 февраля 2015 года. Может показаться, что эти данные завышены, но они ниже тех, что привел близкий к движению “Новороссия” бывший депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис: “Украинская армия представляет из себя реальную силу, и это она продемонстрировала уже зимой этого года в боях за Дебальцево. Она сумела вывести большинство своих частей из котла и при этом нанести тяжелые потери бойцам Новороссии. Об этом мало кто говорит, но в тех боях в Дебальцево только ополченцев с Луганщины погибло 1126 человек, а общие потери вместе с ДНР составили около трех тысяч человек. Учитывая человеческие ресурсы ДЛНР, подобные потери являются катастрофическими и называются пирровой победой”.

Учитывая, что “ополчение ДНР” активнее воевало за Дебальцево, чем “ополчение ЛНР”, и, кроме того, в боях участвовали регулярные российские войска, скорее всего число 3000 действительно относится только к убитым, причем в это число, вероятно, включены и погибшие военнослужащие российской армии. Потери “ополченцев ДНР” наверняка превышали потери “ополченцев ЛНР”, а российская армия потеряла убитыми несколько сот человек. Борис Немцов в докладе о войне в Донбассе, подготовленном незадолго до его убийства, утверждал, что под Дебальцевом погибли не менее 70 российских военнослужащих, включая не менее 17 десантников из Иванова. Можно предположить, что с российско-сепаратистской стороны раненых было не меньше, чем убитых, то есть как минимум 3000. Соотношение безвозвратных потерь составляет 7,9:1 в пользу Украины.

Эвакуация раненого бойца ВСУ из Дебальцева. Кадр видео

12 февраля, в разгар боев за Дебальцево, в Минске был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он предусматривал прекращение огня с 15 февраля, отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности шириной минимум 50 км, а также “восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования”. Предусматривался также “вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ” и “разоружение всех незаконных групп”. Ни один из этих пунктов не выполнен до сих пор.

Проведение конституционной реформы в Украине было увязано со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Эти договоренности, иногда называемые Вторым минским соглашением, не могут быть выполнены. Украина для проведения местных выборов в Донецке и Луганске требует, чтобы сначала был восстановлен украинский контроль над российско-украинской границей и выведены все незаконные формирования, включая российские войска. Россия же соглашалась передать контроль над границей и вывести незаконные вооруженные формирования только после проведения выборов и внесения изменений в Конституцию Украины.

Воспользовавшись отвлечением российских и сепаратистских сил к Дебальцеву, украинские войска в результате начатого 10 февраля наступления отбили Широкино, окончательно установив над ним контроль 24 февраля. Это позволило исключить артиллерийские обстрелы Мариуполя. Основу группировки, овладевшей селом, составил полк специального назначения “Азов” Национальной гвардии. Отдельные бои у Широкина продолжались вплоть до начала июля 2015 года. Потери украинских войск составили более 60 убитых и 200 раненых. Потери сепаратистов украинская сторона оценила более чем в 800 убитых, раненых и пленных.

Поражение украинских войск в боях за Дебальцево было обусловлено не только значительным численным перевесом противника, но и рядом других факторов: просчетами командования и плохой координацией с украинской стороны на уровне бригад и выше, а также политическими обстоятельствами. В разгар боев за Дебальцевский выступ гарнизон соседней Горловки состоял вообще из одного взвода сепаратистов. В случае занятия Горловки украинскими войсками создавалась угроза тылу одной из двух наступающих на Дебальцево группировок, и это наступление скорее всего было бы прекращено. Однако политическое руководство Украины опасалось предпринимать активные боевые действия на других участках фронта, чтобы не спровоцировать широкомасштабное российское наступление. Успешное наступление на Широкино было предпринято по инициативе командования полка “Азов”.

Бои за Дебальцево стали последним крупным сражением войны в Донбассе. В дальнейшем был лишь один достойный упоминания бой под Марьинкой в июне 2015 года, но он продолжался всего два дня и по количеству участников в несколько раз уступал боям за Дебальцево. С тех пор интенсивность боевых действий многократно снизилась, однако полного прекращения огня ждать не приходится. Как показывают события на фронте в пятую годовщину дебальцевской трагедии, продолжение ограниченных боевых действий с почти ежедневными жертвами рассматривается Москвой в качестве важного средства давления на Киев.