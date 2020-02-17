Понедельник, 17 февраля 2020

Апелляционный суд в Гааге восстановил решение международного арбитража о том, что Россия обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте нидерландского суда.

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги от апреля 2016 года, которым было отменено постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию мажоритарным акционерам ЮКОСа за экспроприацию нефтяной компании.

“Теперь мы можем начать полномасштабную конфискацию активов, которые признаны собственностью российского государства”, – цитирует Bloomberg одного из бывших акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина. Агентство отмечает, что в 2014 году представители бывших акционеров компании заявляли, что конфискации могут конснуться активов “Роснефти”.

Как сообщают в российском Минюсте, Россия оспорит решение апелляционного суда в Гааге в порядке кассации в Верховном суде Нидерландов.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце ЕСПЧ обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также судебные издержки. Однако Конституционный суд России признал решение ЕСПЧ неисполнимым.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле 2017-го Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн.

В октябре 2017 года бывшие мажоритарии ЮКОСа отозвали из французских судов все иски об аресте российского имущества в рамках исполнения решения Гаагского арбитража. Акционеры сочли продолжение судебных тяжб во Франции “экономически неэффективным” и решили сосредоточиться на обжаловании решения Гаагского окружного суда.