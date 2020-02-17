Понедельник, 17 февраля 2020

Судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Изотова приговорила последнего фигуранта “московского дела” Андрея Баршая к трем годам условного срока, сообщает “Медиазона”.

Политзека освободили из “аквариума” под аплодисменты.

Прокурор просил назначить Баршаю три с половиной года лишения свободы.

Баршай объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). По версии обвинения, он 27 июля около 18 часов, находясь на улице Рождественка, применил насилие в отношении сержанта Росгвардии Александра Козлова – разбежался, сгруппировался и прыгнул на него.

Слушать оглашение приговора пришли около 100 человек. У суда проводились одиночные пикеты в поддержку Баршая.

Предварительные слушания по существу дела прошли 11 февраля. Рассмотрение дела заняло два заседания – в понедельник были допрошены Козлов и двое его коллег, а также трое свидетелей защиты. Также судья просмотрела видеозаписи с акций 27 июля, а прокурор зачитала переписку Баршая с отцом. На втором заседании допросили трех свидетелей защиты и родителей подсудимого. Политзека защищали адвокаты Светлана Байтурина и Григорий Червонный.

Баршай на первом судебном заседании отказался признать вину. Во вторник в последнем слове он принес извинения Козлову. “Александр Алексеевич, я хотел бы извиниться за свой поступок, я был не прав. Также я хотел бы добавить, что за прошедшие четыре месяца заключения я много вещей потерял в жизни. То, что я приобрел, внушает мне самому страх, – сказал политзек. – Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно за себя”.

Сам Козлов в прениях заявил, что не имеет претензий к Баршаю: “Хотел бы ограничиться условным сроком”.

Во вторник представители научного сообщества опубликовали письмо в поддержку Баршая. Его подписали более 100 ученых, аспирантов и студентов. “Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие, – говорится в письме. – Андрей Баршай мечтал и, мы надеемся, до сих пор мечтает, связать свою судьбу с наукой. Мы, российские ученые, считаем, что такие молодые люди необходимы стране, их нужно учить и беречь, а не запугивать и сажать”.

21-летний студент института материаловедения и технологий Московского авиационного института участвовал в несогласованных акциях 27 июля и 10 августа, на второй был задержан и оштрафован на 15 тысяч рублей. 14 октября его задержали по уголовному делу, через два дня суд отправил его в СИЗО. С 27 ноября по 27 декабря он находился на стационарной психиатрической экспертизе в Институте им. Сербского и был признан вменяемым.

Баршай – 15-й осужденный фигурант “московского дела”.