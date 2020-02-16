Воскресенье, 16 февраля 2020

Против силовиков, превышавших свои полномочия на летних митингах в Москве, были возбуждены уголовные дела, заявил в интервью ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По мнению сенатора, действия росгвардейцев и сотрудников МВД на митингах “были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали”. При этом он признал, что были случаи, когда силовики превышали полномочия.

“Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали – были возбуждены уголовные дела, также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов”, – сказал Бондарев.

Подробностей сенатор не привел. До сих пор не было известно об уголовных делах против тех, кто разгонял летние митинги.

Летом 2019 года в Москве проходили протесты против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Митинги 27 июля и 3 августа закончились массовыми задержаниями, людей избивали. 14 участников акций осуждены по обвинениям в нападениях на силовиков; в понедельник должен начаться суд над последним фигурантом “московского дела”, находящимся в России, – Андреем Баршаем.