Воскресенье, 16 февраля 2020

Вадим Красиков, убивший в Берлине чеченца грузинского происхождения, участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, проходил подготовку на базах центра спецназначения ФСБ. Это следует из совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Согласно данным биллингу телефона Красикова, в 2019 году он как минимум 8 раз бывал на базе центра спецназначения ФСБ в подмосковной Балашихе. При этом последний раз он тренировался там 8 августа – за несколько дней до того, как отправиться в Европу. Кроме того, убийца посещал другое здание ФСБ по адресу: проспект Вернадского, 12, корп. 4, где находятся Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он был дважды – 2 апреля и 2 июля. На следующий день Красиков поехал в Брянск за паспортом прикрытия на имя Вадима Соколова. Утром 9 апреля Красиков приехал на тренировочную базу ФСБ в Балашихе, откуда затем направился на другую базу в деревне Аверкиево. Там он находился до 14 апреля.

Согласно биллингам, Красиков в течение года постоянно общался с бывшими и действующими сотрудниками спецназа ФСБ “Вымпел”. Одним из его контактов был Эдуард Бендерский – ветеран и глава благотворительного фонда “Вымпела”. Бендерский владеет несколькими частными охранными предприятиями и является председателем российско-иракского делового совета. В 2003 году в письме бойцов группы “Альфа” ЦСН ФСБ журналисту “Новой газеты” Юрию Щекочихину говорилось, что объединение охранных предприятий “Вымпел-А” работает “под крышей” ЦСН, а также упоминается о случае, когда Бендерский после теракта на Дубровке давал по телевидению комментарий о действиях спецназовцев. В письме также утверждалось, что Бендерского курирует начальник ЦСН ФСБ Александр Тихонов. Компании Бендерского получили эксклюзивное право на охрану российских частных нефтяных объектов в Ираке. Зять бывшего спецназовца – российский хакер Максим Якубец, разыскиваемый ФБР. По данным властей США, Якубец работает не только ради своего обогащения, но и в интересах ФСБ.

Сам Бендерский отрицает, что знаком с Красиковым.

Звонки Красикова Бендерскому участились, когда началась подготовка убийства – они созванивались 3 июля по возвращении Красикова из Брянска, а также 28 июля, когда будущий убийца вернулся из Петербурга, где получил документы о трудоустройстве в ЗАО “Руст” для оформления визы. Кроме того, Красиков неоднократно посещал офис “Вымпел-А”.

В Европе Красиков пользовался другим номером, который зарегистрировал на фамилию Соколов. В биллинге этого телефона кто-то уже сфальсифицировал время соединений и номера вышек, но расследователям удалось восстановить данные. В Париже 19 августа Красиков посещал туристические объекты. В Варшаве 20-го числа – парк, королевский дворец и ресторан. 22 августа и последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице и был включен – расследователи предполагают, что в этот день он направился в Берлин на поезде либо на машине. На следующий день он застрелит Хангошвили.

Согласно предыдущим расследованиям Bellingcat, Красиков причастен как минимум к двум заказным убийствам в России и сам служил в спецназе ФСБ “Вымпел”. После ареста в Германии он попросил убежища в Европе. Германская прокуратура считает, что убийца действовал по приказу из Москвы или Грозного.

В ответ на убийство Хангошвили Германия выслала двух российских дипломатов, в том числе заместителя главного военного атташе посольства России, офицера ГРУ Евгения Суцкого. В ответ из России выслали двух германских дипломатов.