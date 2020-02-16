Воскресенье, 16 февраля 2020

Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Крестина Упорова прекратила за отсутствием состава правонарушения административное дело о нарушении закона об “иностранных агентах” против Екатеринбургского общества “Мемориал”. Об этом сообщается на сайте “Международного Мемориала”.

Дело по части 2 статьи 19.34 КоАП (издание НКО – “иностранным агентом” материалов без указания, что они распространены “агентом”) против организации возбудили из-за нескольких публикаций на ФБ-странице “Уральский Мемориал”, которые не были маркированы, пояснил “Граням” помощник координатора “Уральского Мемориала” Анатолий Свечников. Екатеринбургскому “Мемориалу” грозил штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Свидетели защиты, допрошенные в суде – активисты Елена Шукаева и Феликс Ривкин, историк Алексей Мосин – пояснили, что ФБ-страница “Уральский Мемориал” ведется активистами и не является интернет-ресурсом какой-либо организации, внесенной в реестр “иностранных агентов”.

26 декабря 2019 года управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу по требованию УФСБ по Свердловской области, которое поддержала областная прокуратура, составило шесть протоколов на региональные “Мемориалы” – три на юридические лица (два – на Екатеринбургское общество “Мемориал” и один на информационно-просветительский центр “Мемориал) и еще три – на руководителя организаций, координатора “Уральского Мемориала” Анну Пастухову. Для юрлиц размер возможного штрафа составляет от 300 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч рублей; таким образом, общая сумма штрафов по пяти оставшимся протоколам может составить до 2 миллионов 400 тысяч рублей.

По версии Роскомнадзора, “Мемориал” не поставил метки “иностранного агента” на свои баннеры для массовых мероприятий. Чиновники увидели это, изучая фотографии, сделанные 30 октября прошлого года на акциях “Колокол памяти” и “Возвращение имен”.

Рассмотрение в суде следующего протокола назначено на 27 февраля.

Как уточнил Свечников, речь идет о баннере, который “был изготовлен много лет назад”, еще до появления закона об “иностранных агентах”.

Судья Упорова в 2016 году вынесла решение об отправке в СИЗО видеоблогера Руслана Соколовского, обвинявшегося по “экстремистской” 282-й статье УК и статье 148 кодекса (оскорбление чувств верующих).

На сегодняшний день в результате продолжающейся с прошлого года беспрецедентной кампании судебного преследования на общероссийские “мемориальские” организации наложено штрафов на 4,5 миллиона рублей. 6 февраля Тверской райсуд Москвы отказался штрафовать председателя правления “Международного Мемориала” Яна Рачинского из-за отсутствия маркировки в блоге организации на сайте “Эха Москвы”.