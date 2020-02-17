Понедельник, 17 февраля 2020

ПАММ Индексы – это уникальный продукт, созданный в компании Forex-Trend, который представляет из себя набор уже готовых инвестиционных портфелей. Каждый индекс сформирован из нескольких управляющих, каждый из которых имеет определённую долю в этом индексе, и нацелен под определённые задачи инвестора. Мы уже писали ранее в статье про диверсификацию рисков, что первостепенная задача любого инвестора – это обеспечить сохранность своих средств. ПАММ Индексы как раз и позволяют нам максимально эффективно при минимальных затратах обеспечить диверсификацию нашего инвестиционного портфеля. На данный момент в компании уже сформировано 13 индексов и список этих индексов постоянно пополняется, как и корректируется состав управляющих в уже созданных. За всем этим следит группа профессиональных аналитиков компании.

Индексы, так же как и ПАММ-счета, в зависимости от того какие управляющие в них входят, можно субъективно разделить на различные рисковые зоны – консервативные, сбалансированные и агрессивные. Это деление хорошо визуально отображено в нашей таблице в разделе Управляющие. Рекомендуем вам ей пользоваться при формировании своих портфелей и ПАММ-счетов, информирует tlap.com/forum/.

С первого взгляда индексы кажутся простым и оригинальным инструментом в руках инвестора, всё так и есть, но в процессе работы с ними начинают всплывать нюансы и возможности, которые не бросились в глаза при первом знакомстве, но, которые дают ещё больше рычагов для получения прибыли. Во всех этих нюансах мы и попробуем разобраться.

Для начала давайте рассмотрим какие преимущества имеют индексы по сравнению с прямым инвестированием в ПАММ-счета.

Во-первых, минимальная сумма для покупки индекса всего 100$. Как известно, некоторые топовые управляющие компании имеют минимальный порог для входа в их счета в размере 200, 500, 1000 и даже 10000 долларов. Это их требование как раз и можно обойти при инвестировании в индексы. Например, покупая индекс Platinum на 100$, вы тем самым вносите 40$ в управляющую Veronika, 30$ в Sven и 30$ в управляющего Avas. В случае если бы вы решили инвестировать в этих управляющих напрямую, вам понадобилось бы минимум 2200$. Кроме того, располагая суммой всего в 100$ у вас появляется возможность купить индекс в состав которого входит уже 7 первоклассных управляющих, что по сути полностью решает вопрос с диверсификацией рисков.

Во-вторых, торговый период в индексах составляет всего одну неделю.

Даже если торговый период одного или нескольких ПАММ-счётов входящих в индекс составляет 2 и более недель вы всё равно можете игнорировать этот факт и закрыть сделки в любую неделю. В случае прямого инвестирования вы можете это сделать только со штрафом, который часто составляет более половины вложенных средств. На базе этого можно строить различные инвестиционные тактики. Например, давно замечено, что управляющий Kraken, который входит в индекс Prize, если позволяет рынок, держит свои убыточные сделки до последней недели своего 4-ех недельного торгового периода. Благодаря индексам мы можем войти в него на первой неделе и выйти после третьей, тем самым миновав опасную четвёртую неделю.

В-третьих, вы можете выводить прибыль посреди недели. Для объяснения этого нюанса нам придётся немного погрузится в техническую сторону работы с индексами. Например, вы покупаете индекс Prize на 1000$ (1 лот). Эта сумма сразу же распределяется системой между всеми управляющими, которые входят в этот индекс. В случае, когда в течении недели какой-то управляющий закрывает сделку в плюс, ваша прибыль автоматически зачисляется на ваш счёт и “болтается” там в виде свободных денег, которые в торговле уже не участвуют. Прибыль автоматически не реинвестируется. В этой ситуации у вас есть две возможности. Вы можете вывести эту прибыль со счёта куда угодно или если сумма позволяет докупить ещё индекс, тем самым увеличив свою прибыль от следующих сделок.

В случае если управляющий закрывает убыточную сделку, то ваши свободные средства в терминале отображаются со знаком минус в виде вашего долга перед системой. Эту особенность также можно использовать себе во благо. Допустим просадка по купленному вами индексу составляет -50$. Если вы на выходных закроете индекс, то на вашем счету останется 950$ и на следующую неделю вы сможете купить только на эту сумму, тем самым навсегда записав 50$ в убыток. Но если индекс не закрывать, то на следующей неделе в торгах так и будет участвовать 1000$ которую вы первоначально внесли и вы быстрее отобьёте вашу просадку. При прямом инвестировании такие вещи не возможны в принципе. Возможно, на словах всё это выглядит достаточно сложно, но мы вас уверяем – это не так, стоит лишь попробовать и вы мгновенно во всём разберётесь.

Если говорить о недостатках инвестирования через индексы, то он тут всего один – вам придется разобраться с работой в терминале MetaTrader4. Мы отнесли этот нюанс к недостаткам потому как при первом рассмотрении это действительно может показаться не удобным. Однако в процессе знакомства с терминалом и по мере получения опыта работы с ним вы поймёте почему компания решила пойти таким путём и этот недостаток станет для вас преимуществом раскрыв все плюсы от использования этого торгового инструмента. Более того, прямо в терминале вы сможете открыть торговый демо счёт абсолютно бесплатно и посмотреть изнутри как происходит торговля не рискуя своими личными средствами. Как знать, может вы обнаружите в себе склонность к этой профессии и решите заняться этим серьёзно. В любом случае это позволит вам поднять своё понимание инвестиционных процессов на более высокий уровень.