Суббота, 15 февраля 2020

В Париже задержаны российский акционист-политбеженец Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео. Как сообщает BFM TV со ссылкой на источники в полиции, именно этой женщине отправлял интимные видео бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво.

Пару задержали в субботу в гостинице в пригороде Парижа, Павленский не оказал сопротивления полиции. Позже парижская прокуратура сообщила, что оба задержаны по делу о вторжении в частную жизнь и несанкционированной публикации изображений сексуального характера. Максимальная санкция по этой статье – два года лишения свободы.

Павленский изначально был задержан по другому делу – о драке с применением оружия. По закону обоих могут держать в полиции без предъявления обвинений двое суток – до середины дня понедельника.

Драка произошла 31 января на большой вечеринке, организованной адвокатом и публицистом Хуаном Бранко. Павленского обвиняют в том, что он ранил двух человек – одному воткнул нож в бедро, другому нанес резаную рану лица. Сам Павленский утверждает, что схватил кухонный нож, защищаясь от “провокаторов”, и никого не ранил. По другой версии, акционист достал складной нож из кармана. Павленский и его подруга скрылись до приезда полиции. Художник был в розыске по этому делу с начала января.

12 февраля он опубликовал в интернете компромат на Гриво, который баллотировался в мэры столицы от партии Эмманюэля Макрона “Вперед, Республика!”. Павленский заявил, что его целью было разоблачить “лицемерие” Гриво, который “постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром для семей и все время рассказывает о своей жене и детях”. 14 января Гриво объявил о снятии своей кандидатуры. На следующий день его адвокаты подали иск о вторжении в частную жизнь. Дело открыто в отношении неопределенного круга подозреваемых.

Адвокат Ришар Малька, представляющий интересы Гриво, уверен, что у Павленского были сообщники. “Я редко встречал столь циничную личность, – сказал адвокат в интервью LCI. – Эти самозваные псевдохудожники считают, что тут диктатура, и дают уроки морали”.

Сайт “Порнополитика”, на котором был опубликован компромат на Гриво, в пятницу был закрыт. Павленский заявил, что готовит новые компрометирующие публикации с участием французских политиков.

Бранко заявил, что в качестве адвоката консультировал Павленского по поводу публикации, мотивы которой были чисто политическими. “Так же, как он противостоял режиму Путина, он был готов на все, чтобы противостоять режиму Макрона, который он считает таким же репрессивным”, – пояснил Бранко. Ему не позволили вступить в дело в качестве адвоката Павленского, поскольку Бранко мог быть причастен к публикации компромата на Гриво.

Гриво не стал оспаривать подлинность материалов. Он назвал публикацию “гнусным вторжением в частную жизнь” и заявил, что отказывается от участия в выборах ради своих родных. “Моя семья этого не заслуживает, ни с кем нельзя поступать так жестоко. Я не хочу ставить нас под удар, когда в ход идут любые средства. Это зашло слишком далеко”, – сказал политик.

Павленский в свою очередь подчеркнул, что не осуждает никакие сексуальные практики, а лишь требует честности от кандидата на выборную должность. “Я теперь живу во Франции, я парижанин, для меня это важно”, – добавил акционист. В интервью LCI он заявил, что на его сайта “Порнополитика” будут появляться новые компрометирующие материалы.

Павленский и его тогдашняя соратница Оксана Шалыгина бежали из России с двумя детьми в конце 2016 года в связи с угрозой возбуждения против Павленского дела об изнасиловании. В мае 2017-го обоим эмигрантам был предоставлен статус беженца.

В ночь на 16 октября 2017 года Павленский и Шалыгина провели акцию Éclairage (“Освещение”), в ходе которой была подожжена входная группа Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Павленский провел в тюрьме 11 месяцев. Суд признал его виновным в поджоге и освободил с учетом отбытого срока. Шалыгина отсидела 3 месяца и получила условный срок.

В России Павленский провел ряд выдающихся акций политического искусства, за которые подвергался уголовному преследованию.