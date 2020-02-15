Суббота, 15 февраля 2020

Фото: hramvkostino.ru

У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает.

…Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда.

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