Суббота, 15 февраля 2020

Кампания в защиту осужденных по делу “Сети” разрастается. В поддержку невиновных проводятся акции протеста (последняя – забастовка книготорговцев) и пишутся открытые письма. На этом фоне все удивительней молчание властей, которые никак не откликаются ни на пикеты, ни на послания. Складывается впечатление, что по данному поводу президенту Владимиру Путину, труженикам его администрации, пропагандистам и группам поддержки буквально нечего сказать.

Вообще спецслужбам положено работать в режиме no comment, но здесь особый случай. Все-таки речь идет не о провалившихся шпионах, которых нужно вытащить, не привлекая лишнего внимания, в рамках закулисного обмена. Речь идет о делах сугубо внутренних. О репутации, если можно так выразиться, чекистского департамента в глазах российских граждан. О чести мундира, грубо говоря.

Потому что скандал, связанный с делом “Сети”, выходит очень громкий. Следователи ФСБ, добывавшие доказательства в этом деле, обвиняются в пытках. Приволжский окружной военный суд, приговоривший семерых невиновных парней суммарно к 86 годам заключения в лагерях строгого и общего режима, уличается в беззаконии. Люди выходят на одиночные пикеты. Люди пишут открытые письма, распределяясь, как в “московском деле”, по профессиональным группам: студенты, ученые, писатели и журналисты, учителя, кинематографисты, психологи. А Лубянка отмалчивается, если не считать издевательских ответов, которые следователи давали надзорному ведомству: дескать, одного из допрашиваемых ударили электрошокером при попытке к бегству, а у другого травмы на теле от укуса клопов. Хотя ситуация такова, что впору самому Бортникову выступать с гневными опровержениями. Или как минимум пресс-служба ФСБ должна бы защитить честь и достоинство своих типа оклеветанных сотрудников.

Отмалчивается и Кремль, как бы немея перед ликом Фемиды. При том что раньше верховный правитель умел и лично высказываться, утверждая, что у врагов режима “руки в крови”, и спецпропагандистов направлять, и мастеров культуры подключать к вербальному избиению обреченных и осужденных, и контрмитинги устраивать. А теперь начальство разве что бессмысленных нодовцев пытается натравить на демонстрантов, но от платных провокаторов мало толку. Путин разочек повергся в трепет, вслух зачитав справку о злодейских замыслах участников “Сети”, пообещал разобраться и сделал вид, что забыл про них. Геббельсы заняты коронавирусом. Мастера же культуры, из тех, что всегда вроде готовы по руководящему щелчку рвать в клочья любых несогласных, тем более “террористов”, сегодня востребованы в качестве конституционных экспертов.

Молчание, которое хочется назвать стыдливым, затягивается, но стыд здесь, разумеется, ни при чем. Скорее, объяснять происходящее следует “правилом Миранды”, известным ныне любому криминальному элементу, вне зависимости от того, арестован он или нет, ходит в штатском или наряжен в униформу. “Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде” – гласит это правило, и Бортников с национальным лидером, пожалуй, поступают правильно, никак не реагируя на протесты.

Нет, никакой уголовный суд им в настоящее время, естественно, не грозит. Однако суд общественного мнения идет полным ходом, и если даже глуповатый твит Ксении Собчак, допущенной наконец до первой кнопки и осторожненько отрабатывающей заказ, вызывает бурю эмоций, то что же будет, если заговорят генералиссимус и его генералы? И не надо оперов из ФСБ равнять с операми из МВД или тюремными надзирателями, которых руководство иногда разрешает карать за подброшенные наркотики, избиения и пытки. Те, кто подбрасывает соотечественникам “террористическую организацию”, не могут быть наказаны, и если в их оправдание президенту и шефу главной нашей спецслужбы нечего сказать, то они и не разомкнут уста.

Имеется, вероятно, и другая причина для этой игры в молчанку. После чудовищных приговоров по делу “Сети” отдельные комментаторы не без некоторых оснований поминают 37-й год, что наверняка радует наследников славных традиций батыра Ежова. Важно отмалчиваясь, они еще и подмигивают ошарашенным россиянам: ага, ребята, наступает эпоха повального террора, сидите по домам и цепенейте от страха. Это по сути полезная страшилка, про 37-й год, даром что тогда на всех трибунах и на страницах всех газет народ в лице лучших своих представителей бился в коллективной истерике, а сейчас – глухонемое тяжелое безмолвие преобладает и в населении, и в элитах. Если ужас заложен в генах, то с этими генами умелый экспериментатор может успешно работать, и не в том ли тайный смысл пыточного следствия и людоедского вердикта в деле “сетевиков”, чтобы парализовать социум.

Другой вопрос, насколько удалась эта затея. Судя по тому, что сотни и сотни людей, преимущественно молодых и очень молодых, выходят на Лубянку и стоят с плакатами, а тысячи подписывают письма протеста, и сотни тысяч русскоязычных по всей планете их поддерживают, про Ежова и прочее наше гестапо люди помнят, но жить при нем не хотят. И “Сеть” разрастается, составляя уже миллионы граждан, о терроре не помышляющих, но испытывающих чувство неподдельной ненависти к тем, кто терроризирует российское общество. Наверху это понимают, оттого и не упускают шанса промолчать. Тем не менее отвечать им рано или поздно придется, и признаки злобной нервозности и растерянности заметны даже в том, как в Кремле, на телеканалах и в платной блогосфере почти никто не решается вступиться за ФСБ.

Наверное, время такое, транзитное, что ли, когда резкость и однозначность в подобных делах не приветствуется, высшее начальство колеблется, и обслуга его, включая чекистов, безуспешно пытается постичь, чего изволит колдующий над Основным законом несменяемый вождь. Пыток, мол, еще желаете, экстремистов вам подбросить или пока хватит, просто помолчим очень грозно? А он не дает ответа, и солидарно с ним помалкивают его спикеры, и молчание это с каждым днем становится все красноречивей.