Четверг, 13 февраля 2020

Из письменного ответа на жалобу Дарьи Сосновской, избитой полицейским на акции 10 августа 2019 года. Орфография оригинала сохранена

Сообщаем вам, что при просмотре видеозаписи было установлено, что вы принимали непосредственное участие в несогласованной с органами исполнительной власти акции, выкрикивала лозунги: “Позор! Позор!”, вели себя эмоционально и агрессивно по отношении к сотрудникам полиции, оказывали активное сопротивление, пытались вырваться. В ходе внимательного просмотра видео можно заметить, что во время задержания и сопровождения вы шли спокойно, делая шаги равной длины, пока не заметили, что сорудник полиции тянется к упавшей на землю “дубинке”. В этот момент вы делает широкий шаг, чтобы успеть наступить на “дубинку” и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять “дубинку”. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота.

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