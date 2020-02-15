Суббота, 15 февраля 2020

Пятница, вечер. У администрации президента, как всегда, одиночный пикет, только людей на этот раз очень мало, потому что все на Лубянке.

Выходит из перехода женщина, подходит к девушке с плакатом и спрашивает, как пройти на Лубянку. Никогда не участвовала в пикетах, но тут – не может уже молчать.

Подходят несколько молодых людей, один с плакатом, девушка сворачивает плакат и уступает ему место – все в порядке, пустовать эта площадка и сегодня не будет.

От администрации президента до Лубянки – пять минут ходьбы. Длинная очередь к тому центральному входу, перед которым проходит непрерывно сменяющийся одиночный пикет, тянется вдоль здания и заворачивает за угол – как же отчетливо напоминает эта картина события 30 октября 1989 года, когда по всему периметру здания КГБ на Лубянке встали люди со свечами в руках.

Очень многих из тех, кто стоит в этой очереди сегодня, тогда еще не были на свете, или они были малы, но достаточно и тех, кто мог запомнить тот день. Я встречаю в этой очереди не только тех, кто часто выходит на пикеты и бывает на политических процессах в судах, но и тех, кого совсем не ожидала здесь встретить.

“Болевой порог достигнут” – написано на одном из плакатов.

За углом по центру серого здания идет еще один пикет, и к нему тоже выстроилась очередь. И по углам этого здания тоже молодые люди с плакатами.

Полиция не вмешивается. Двое полицейских фотографируют у центрального входа людей с плакатами, стараясь не мешать фотокорреспондентам.

Да, пытки и методы следствия – из 1937-го. Жестокость приговоров – из сталинских лет, хладнокровная неумолимость следствия и суда – из “застойной” эпохи, сила гражданского протеста – из перестроечных лет, но это – не 37-й, не 65-й и не 89-й. Это – наше время, когда может пробудиться гражданское общество и выйти с протестом к Лубянке – и в это же время могут кого-то пытать под следствием или в зоне.

Остается только надеяться, что если не смолкнет этот протест, то хотя бы ребят из вымышленной и сфабрикованной этой “Сети” спасти удастся.

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