Четверг, 13 февраля 2020

Кандидат в мэры Парижа от президентской партии “Вперед, Республика!” Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру после публикации эротического видео и фрагментов интимной переписки. Живущий во Франции российский акционист Петр Павленский взял на себя ответственность за публикацию этих материалов. Они появились вечером 12 февраля на специально созданном сайте “Порнополитика” и на следующий день широко разошлись по соцсетям.

Павленский заявил газете Libération, что его целью было разоблачить “лицемерие” Гриво, который “постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром для семей и все время рассказывает о своей жене и детях”. По словам Павленского, он получил компрометирующие материалы от женщины, которая состояла в отношениях с Гриво по взаимному согласию. По данным Le Monde, опубликованные фрагменты относятся к маю 2018 года – в то время Гриво был пресс-секретарем правительства.

Гриво не стал оспаривать подлинность материалов. Он назвал публикацию “гнусным вторжением в частную жизнь” и заявил, что отказывается от участия в выборах ради своих родных. “Моя семья этого не заслуживает, ни с кем нельзя поступать так жестоко. Я не хочу ставить нас под удар, когда в ход идут любые средства. Это зашло слишком далеко”, – сказал политик.

Павленский в свою очередь подчеркнул, что не осуждает никакие сексуальные практики, а лишь требует честности от кандидата на выборную должность. “Я теперь живу во Франции, я парижанин, для меня это важно”, – добавил акционист. В интервью LCI он заявил, что на его сайта “Порнополитика” будут появляться новые компрометирующие материалы.

Французская полиция объявила Павленского в розыск по делу о поножовщине, сообщает Mediapart. Инцидент произошел 31 декабря на вечеринке в парижской квартире. Как рассказал один из присутствующих, Павленский первым полез в драку, затем кто-то из гостей разбил бутылку о его голову, после чего Павленский схватил кухонный нож и вонзил его в бедро одного из гостей, а другому поранил лицо. По версии самого Павленского, он защищался от “группы провокаторов” и не применял холодное оружие. Организатором вечеринки был Хуан Бранко – франко-испанский адвокат левого толка, с которым Павленский консультировался по поводу публикации компромата на Гриво.

Петр Павленский и его соратница Оксана Шалыгина бежали из России с двумя детьми в конце 2016 года в связи с угрозой возбуждения против Павленского дела об изнасиловании. В мае 2017-го обоим эмигрантам был предоставлен статус беженца.

В ночь на 16 октября 2017 года Павленский и Шалыгина провели акцию Éclairage (“Освещение”), в ходе которой была подожжена входная группа Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Павленский провел в тюрьме 11 месяцев. Суд признал его виновным в поджоге и освободил с учетом отбытого срока. Шалыгина отсидела 3 месяца и получила условный срок.

В России Павленский провел ряд выдающихся акций политического искусства, за которые подвергался уголовному преследованию.