Пятница, 14 февраля 2020

Власти США считают, что российский олигарх Олег Дерипаска владел деньгами Владимира Путина и отмывал их. Как сообщает The Financial Times, об этом говорится в письме, которое управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам бизнесмена.

Именно по этой причине, уточняет FT, американские власти не будут отменять санкции против олигарха.

“Это неправда”, – ответил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал ли инвестиции по его указке.

Санкции против олигарха и подконтрольных ему компаний были введены в апреле 2018 года. После этого Дерипаска заключил с Минфином США соглашение, по условиям которого он снизил свою долю в компании En+ с 70 до 44,95 процента, а также не может голосовать более чем 35 процентами акций En+. В итоге 27 января Минфин США снял санкции с трех структур Дерипаски – En+, “Русала” и “Евросибэнерго”. При этом персональные санкции против Дерипаски остались в силе, его активы заморожены.

В середине марта Дерипаска подал в суд на Минфин США, OFAC и руководителей этих ведомств – Стивена Менушина и Андреа Гаки. Дерипаска требует исключить его имя из санкционного списка Минфина и “кремлевского доклада”, представить доказательства, которые были использованы при введении санкций, не называть его олигархом, а также оплатить ему услуги адвокатов. В иске Дерипаски говорится, что в результате санкций он потерял 7,5 миллиарда долларов – примерно 81 процент своего состояния.