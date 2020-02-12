Среда, 12 февраля 2020

Россиян, причастных к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, предлагалось судить на родине. Как сообщает Reuters, соответствующий запрос Москва направила властям Нидерландов в октябре прошлого года и получила категорический отказ.

Министр юстиции королевства Ферд Грапперхаус ответил, что “смена подсудности для троих российских подозреваемых не рассматривается нидерландскими властями”, говорится в его письме парламенту.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела MH17. Это гражданин Украины Леонид Харченко и трое россиян: бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” Олег Пулатов и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский. Пулатов изъявил желание быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Пулатов (позывной “Гюрза”) вместе с подчиненным Харченко (позывной “Крот”), возглавлявшим одно из подразделений “ГРУ”, cопровождал установку “Бук” в окрестности города Снежное, откуда был произведен выстрел по Boeing-777. По информации сайта “Миротворец”, Пулатов служил в 45-м полку спецназа ВДВ, имеет звание подполковника российской армии. В 2015 году был полковником “народной милиции ЛНР”. Имеет благодарность 2002 года от Владимира Путина.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск.

Суд по делу MH17 начнется в Гааге 9 марта.

Сообщалось, что по делу проходит также украинец, бывший командир ПВО города Снежное Владимир Цемах. В сентябре Украина передала Цемаха, ранее похищенного украинскими спецслужбами, России в рамках обмена пленными, после чего он вернулся в контролируемую боевиками часть Донбасса.