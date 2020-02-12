Среда, 12 февраля 2020

Обращаясь к Владимиру Путину

Мне кажется, что нужно еще один пункт внести, который говорит о том, что в совместном ведении (палат парламента. – Ред.) должна находиться информационная политика государства и она должна формировать у граждан уважение к истории и великим победам за независимость своего отечества, непреложным духовным, семейным и национальным традициям и ценностям.

Но еще можно подумать, как дальше это развить. Почему? Потому что, к сожалению, когда мы встречаемся с людьми, то чаще всего: “Что это за телефильмы на ваших каналах? Там жестокость, насилие, а потом вы удивляетесь, что дети бьют своих же учителей в школе”. И это бесконечно слышно.

Мне кажется, что нужно нам обязательно в Конституции все же указать о том, чем должна отличаться наша информационная политика, не бояться этого, потому что мы видим сегодня. А телешоу политические, где у нас, извините, украинцы начинают оскорблять чуть ли не в эфире Россию, поляки… Мне кажется, что нужно это сделать обязательно.

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