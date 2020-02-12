Среда, 12 февраля 2020

Обращаясь к Владимиру Путину

У вас прекрасные поправки, но нам мало. И вот такая троица создалась: Калягин (актер и режиссер. – Ред.), Мацуев (пианист. 0 Ред.), я и некоторое количество примкнувших членов рабочей группы, которые твёрдо считают, что культура – не вообще культура, а наша национальная культура – ее статус должен быть поднят до конституционного.

Почему? Исходим из того, что российская культура – это абсолютно узнаваемый во всем мире и в стране, не подверженный инфляции символ нации. Это, в общем, ДНК нации и наше постоянное конкурентное преимущество, причем именно наша национальная культура. Нас в мире узнают и узнают даже в самые тяжелые, плохие времена, даже когда плохо относятся, по таким точкам: Толстой, Достоевский, Чайковский, Щедрин, Солженицын, Малевич, Кандинский, Станиславский, Гамзатов, Искандер, Темирканов, Гергиев, Лихачёв, Гранин.

Вот по таким точкам и сразу образ России – это хороший образ России внутри и снаружи. Этот образ надо оберегать, поэтому мы предложили такую поправку к Конституции, очень короткую, о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством.

Наш опыт жизни после 1993 года показал, что государственная защита культуры – это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, как записано в Конституции, она обеспечит нам культуру как основу, чувство собственного достоинства всей нации на основе культуры. Кажется, что сегодня это очень важно именно для статуса нашей страны и внутреннего понимания, каков он, этот статус, в мире.

Ссылка