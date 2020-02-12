Среда, 12 февраля 2020

Обращаясь к Владимиру Путину

У меня творческое предложение… В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов, что “пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка – окно возможностей”. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду.

В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно.

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