Среда, 12 февраля 2020

Владимир Путин заявил, что в России не разрешат однополым парам усыновлять детей, пока он остается в должности. “Пока я президент, у нас не будет “родителя номер один” и “родителя номер два” – будет мама и папа”, – заявил он на встрече с участниками рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

Путин назвал правильным предложение зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины.

На заседании совета по межнациональным отношениям 29 ноября Путин уже высказывался против усыновления детей однополыми парами. “Вы сказали, что слово “мама” невозможно заменить. Оказывается, возможно – в некоторых странах заменили. “Родитель номер 1″, “родитель номер 2″. Надеюсь, у нас этого никогда не будет”, – сказал он.

По предварительным данным, голосование по поправкам к Конституции состоится в среду, 22 апреля, в день 150-летия Владимира Ленина. Путин в четверг сказал, что считает правильным провести плебисцит в рабочий день, сделав его выходным. “Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников”, – добавил Путин. При этом он не стал называть конкретную дату голосования, сославшись на то, что “кроме ЦИК этого никто не сделает”.

Путин подчеркнул, что ему важно, чтобы “закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования”. “Чтобы был реальный плебисцит, и именно граждане были авторами этих поправок”, – отметил он.