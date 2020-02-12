Среда, 12 февраля 2020

Материалы всех СМИ, в том числе “Радио Свобода”, Би-Би-Си и “Медузы”, проверяются на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот этих запрещенных веществ. С таким заявлением выступил начальник антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов. Позицию министерства генерал-майор полиции уточнил после того, как глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил указанные выше СМИ в деятельности, связанной с пропагандой “массовых беспорядков в целях борьбы за легализацию наркотиков”, публикации материалов о способах ухода от ответственности за их легализацию и о лечении наркозависимости метадоном. Помимо журналистов Пискарев уличил в этой противоправной деятельности семь НКО, признанных нежелательными в нашей стране: “Открытую Россию”, Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд “Открытое общество”, “Человек в беде”.

Подброс наркотиков журналисту – предприятие с некоторых пор рискованное. Мы же видели, что бывает в подобных случаях. Коллеги вступаются за жертву беззакония, начинается скандал, у здания суда собираются толпы сочувствующих репортеру. Потом его выпускают на волю, а на скамью подсудимых с течением времени усаживаются те, кто фальсифицировал уголовное дело против невиновного.

Оттого свежие бредовые речи известного депутата Пискарева, возглавляющего знаменитую комиссию, поневоле вызывают тревогу за его дальнейшую судьбу. Не меньше вроде поводов беспокоиться за шефа антинаркотического главка и его подчиненных. Поскольку в истории с Иваном Голуновым, как мы помним, фигурировал всего лишь один журналист, а теперь, если верить депутату и генералу, наркоту собираются подбрасывать целым редакциям. Складывается впечатление, что они, народный избранник и полицейский чиновник, не ведают, что творят.

Все-таки одно дело, когда комиссия клеймит некие западные фонды, навешивая на них и вмешательство в наши внутренние дела, и агитацию за наркотики. Совсем другое дело, если вербально рассовывают им по карманам метадон, и не только метадон. Зная заведомо, что никакой пропаганды наркотиков в публикациях “Свободы”, Би-Би-Си и “Медузы” не было и нет. Да, и как назло, в списке Пискарева содержится то самое издание, в котором работал и работает потерпевший Иван Голунов. А генерал бесстрашно рапортует, что намерен притянуть к разборкам вообще всех журналистов. То есть и российских, и иностранных. Это очень громкое заявление, и если опять же вспомнить о печальной участи экс-сотрудников УВД по Западному округу Москвы, то вчуже становится страшновато за Храпова.

О том, оправданны ли эти опасения, мы сегодня можем лишь гадать. С одной стороны, недавний опыт показывает, что подброс наркотиков наказуем. В словесной форме, посредством пустой болтовни, вероятно, тоже. Да и статьи за клевету, а также вранье, порочащее честь и достоинство граждан, никто пока не отменял. С другой стороны, нельзя не заметить разницы между простыми московскими полисменами, действовавшими по приказу вышестоящего начальства, и очень непростым Пискаревым, который отрабатывает государственный заказ. До того непростым, что после его выступления немедленно как бы берет под козырек начальник департамента, принимаясь за работу и с ходу обещая перевыполнить предложенный план по поимке пропагандистов неправильного образа жизни.

Потому у нас, пожалуй, нет оснований верить, что закон восторжествует и на сей раз. Что депутата Пискарева непременно посадят или хоть погонят из нижней палаты парламента. Что генерала отправят под суд или хотя бы уволят.

Непонятно, чем обернутся депутатские призывы и генеральские речи. Не исключено, что и ничем. А Храпов сказал то, что сказал, желая отделаться от комиссии с ее нелепыми поручениями. Мол, всегда стоим на страже, отвяжитесь. Однако не удивимся, если кому-нибудь из поименованных изданий реально “подбросят наркотики”, обнаружив их в самых неожиданных публикациях. Где обыкновенный читатель не найдет ничего, кроме сочувствия страдающим людям, читатель необыкновенный, типа главы комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ или начальника антинаркотического главка, усмотрит рекламу запрещенных веществ. Такие случаи уже бывали.