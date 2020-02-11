Вторник, 11 февраля 2020

Владимиру Путину доверяют 35 процентов россиян – таковы результаты январского опроса Левада-центра, опубликованные в “Ведомостях”. В ноябре 2017 года этот показатель составлял 59 процентов. Таким образом, за два года рейтинг доверия Путину снизился почти в два раза, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 4 процентных пункта.

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.

Рейтинг экс-премьера Дмитрия Медведева за это же время упал с 9 до 5 процентов.

Премьеру Михаилу Мишустину доверяют лишь 3 процента респондентов, не доверяют 4 процента.

Вопрос о доверии задавался в открытой форме, то есть респонденты сами называли политиков, которым доверяют. Доля тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39 процентов.