Вторник, 11 февраля 2020

25 осужденных, 281 человек под следствием – таковы масштабы преследования свидетелей Иеговы в России. К рекордным шестилетним срокам приговорены Деннис Кристенсен и Сергей Климов. На днях в Ялте прокурор попросил назначить еще больший срок – 6 с половиной лет – Артему Герасимову. Иеговистов сажают по статьям об “организации деятельности экстремистской организации” и участии в ней.

Продолжаются облавы в разных регионах. Последняя прошла в Чите и других городах и поселках Забайкалья. На обыски выехали более 30 следственно-оперативных групп, после облавы под стражей остаются четыре человека.

В тот же день Брянский областной суд постановил освободить из-под стражи иеговисток Татьяшу Шашеву и Ольгу Силаеву, которые находились в СИЗО с 11 июня 2019 года. Им инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет): по версии СКР, они с целью пропаганды деятельности свидетелей Иеговы проводили беседы с жителями в общественных местах и жилых помещениях, вовлекали других лиц в эту деятельность путем убеждения.