Вторник, 11 февраля 2020

Москва и Дамаск атакуют мирных жителей в сирийской мухафазе Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель – оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений (подписанный

в сентябре 2018 года Владимиром Путиным и Эрдоганом меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе. – Ред.), но данное нам слово никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию”, – цитирует РИА “Новости” заявление Эрдогана на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, за последние дни в результате ударов сирийской армии погибли 14 и были ранены 45 турецких военных.

Эрдоган пообещал, что Анкара будет действовать исходя из обстановки на месте, “не ожидая результатов этих бесконечных переговоров”. “Мы будем действовать. До конца февраля заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться вне границ сочинского соглашения”, – добавил Эрдоган.

Кремлевский прессс-секретарь Дмитрий Песков в ответ заверил, что сирийские военные в Идлибе наносят удары по террористам, а не по мирным жителям.

“Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, – удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда”, – сказал он.

Как сообщает “Коммерсант”, Песков напомнил о сочинских договоренностях, в соответствии с которыми Анкара должна была нейтрализовать террористов в Идлибе. Однако, по его словам, террористические организации по-прежнему наносят удары по сирийской армии и российским военным объектам.

Чиновник также рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся 11 февраля. “Президенты двух стран условились, что на рабочем уровне российские и турецкие представители будут по этой проблематике (ситуации в Идлибе. – Ред.) продолжать интенсивные контакты”, – сказал он. При этом переговоров с сирийским диктатором Башаром Асадом пока не планируется.

На сайте Кремля сообщается, что президенты обсуждали “различные аспекты урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации”. “Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. В этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств”, – заявили в Кремле..

Позже в российском МИДе заверили, что Россия и сирийские правительственные войска наносят удары только по террористическим формированиям. “Мы неоднократно однозначно заявляли, что ни Россия, ни сирийские вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, тем, кто с оружием в руках воюют против законных властей”, – заявил директор департамента МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин.

В свою очередь в Минобороны заявили, что российские военные действуют “исключительно на основе сочинских соглашений”. В ведомстве считают, что кризис в Идлибе возник из-за того, что Турция не выполнила обещаний по отделению повстанцев из умеренной оппозиции от радикальных террористов.

В понедельник в результате артобстрела армии Асада погибли пять турецких военных, еще пятеро получили ранения. Турция в ответ нанесла удары по позициям сил Асада; в результате, по утверждению турецкой стороны, был убит 101 сирийский военный.