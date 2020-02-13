Четверг, 13 февраля 2020

Электрический компрессор перестал быть предметом роскоши – сейчас это практичная и необходимая вещь, присутствующая почти в каждом наборе автомобильных аксессуаров.

При покупке устройства не каждый автовладелец сможет сходу назвать отличия между различным оборудованием данного класса и не всегда очевидно, какой автомобильный компрессор выбрать среди доступных моделей. В данной статье мы рассмотрим ключевые особенности, на которые необходимо обращать внимание при покупке компрессора, информирует дилер AIRMAN https://airman-rus.ru/katalog/vsepogodnogo_ispolneniya/.

Тип автомобильного компрессора

Существует два основных типа конструкций, используемых в автокомпрессорах: мембранный и поршневой механизмы. В первом случае, ввиду относительной простоты конструкции, компрессор достаточно компактен и легок.

Найти место в багажнике для такого устройства не составит труда, а его производительности достаточно для легкового автомобиля. Главным недостатком мембранных компрессоров является их уязвимость перед низкими температурами окружающей среды – есть высокая доля риска повреждения рабочей мембраны и выхода компрессора из строя. Морозостойкий корпус способен благотворно повлиять на сложившееся положение вещей.

Поршневой вариант обладает большим ресурсом на износ, такой компрессор более производителен, поэтому он пользуется повышенным спросом среди автолюбителей. Желательно убедиться, что в механизме двигателя выбранной модели использовались исключительно металлические детали.

Энергия для работы двигателя может поступать из встроенной батареи или для этого потребуется подключать устройство к автомобильному аккумулятору или прикуривателю. Как правило, от типа питания зависит мощность устройства, поэтому необходимо сначала решить, какой автомобильный компрессор выбрать: небольшой агрегат для периодической подкачки колес или мощное универсальное устройство.

На что обращать внимание при покупке

- Ответственный производитель, как правило, предоставляет гарантию сроком минимум в 1 год;

- Чтобы с проводным устройством было удобно работать, нужно выбирать модель с длиной кабеля и шланга, достаточной для доступа к самому дальнему колесу;

- Защита от промерзания в холодную пору года должна присутствовать не только на корпусе, но и на шланге;

- Качество литья металлических деталей корпуса, как и качество штамповки пластиковых поверхностей часто говорят о надежности устройства в целом;

- Наиболее долговечными считаются латунные штуцера. Выбор между резьбовым и быстросъемным вариантом зависит от привычки и практики использования компрессора автовладельцем;

- Осмотрите изоляцию кабеля питания. Любой мало-мальски заметный дефект или трещина должны исключаться;

- Цифровые манометры заметно удобнее и точнее стрелочных, хотя выбор в пользу того или другого варианта нельзя назвать однозначным.

Параметры производительности

Основными параметрами производительности автокомпрессора являются скорость наполнения емкости (литры в минуту), а также уровень максимального давления (количество атмосфер). Решая, какой автомобильный компрессор выбрать, следует уделить больше внимания первому показателю. Считается, что с накачкой колеса легкового автомобиля может справиться компрессор, развивающий скорость наполнения 25-40 литр/мин.

Для грузовиков и внедорожников необходимо 50-70 л/мин. Следует отметить, что показатель скорости наполнения согласно отечественным ГОСТам, указывается для емкостей, находящихся под давлением, тогда как у иностранного оборудования – пустых емкостей.