Воскресенье, 9 февраля 2020

Черемушкинский райсуд арестовал по делу о хулиганстве пранкера Кароматулло Джаборова, который симулировал приступ коронавируса в метро. Об этом сообщает “МБХ-медиа”. Он останется под стражей до 8 марта.

Джаборову инкриминируют хулиганство на общественном транспорте (пункт “в” части 1 статьи 213 УК), ему грозит до 5 лет колонии. Он отказался признать вину. “Я извиняюсь, если бы я хотел, чтобы ради хайпа, я бы по-другому это все (сделал. – Ред.)”, – сказал подозреваемый после заседания.

Представитель прокуратуры мотивировал необходимость отправить пранкера под арест тем, что у него нет места фактического проживания и постоянного источника дохода. Защита в свою очередь просила о домашнем аресте.

Ранее о задержании Джаборова, не называя его имени, сообщили в МВД. По версии дознания, он упал 2 февраля в вагоне поезда, следовавшего между станциями “Полежаевская” и “Площадь 1905 года”, упал, “имитируя внезапный приступ”. “При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров”, – уточнили в ведомстве. Полиция разыскивает “соучастников” арестованного. По информации агенства “Москва”, на причастность к съемке видео проверяют пять человек в возрасте от 17 до 25 лет, в числе которых граждане России, Киргизии и Таджикистана.

Уголовное дело возбудили из-за видео пранкера Kara, опубликованного 5 февраля.