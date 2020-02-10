Понедельник, 10 февраля 2020

Турецкие военные в Сирии в понедельник нанесли удары по 115 военным объектам сирийского режима, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны. По данным турецкой стороны, убит 101 сирийский военный.

Уничтожены три танка, две артиллерийско-минометных позиции, сбит один сирийский вертолет.

“Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответсвии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону”, – заявляют в Минобороны. “ВС Турции продолжают наносить удары по целям армии режима в соответсвии с законным правом на самооборону. Кровь наших павших воинов не останется неотмщенной”, – добавляют в ведомстве.

Удары нанесены в ответ на артобстрел, проведенный сирийской армией 10 февраля – тогда погибли пятеро турецких военных, еще пятеро получили ранения.

Во вторник Anadolu сообщило, что за последние два дня армия Асада и проиранское ополчение вопреки сочинским и астанинским договоренностям продолжили наступление в Идлибе, захватив еще 10 населенных пунктов. Силы режима заняли селения Зирбе, Беркум, Кемари, Мейзеназ, Кафр-Алеппо, Канатир, Беввабие, Кусейбе, Джиб Кас и Тулхие, прилегающие к стратегически важной трассе М-5, соединяющей Алеппо с Дамаском. Для полного контроля над трассой М-5 сторонникам Асада остается преодолеть еще не менее 10 километров.