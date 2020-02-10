Понедельник, 10 февраля 2020

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника своего офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Новым главой администрации Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака.

Богдан возглавил президентскую администрацию 21 мая 2019 года, до этого он с 2015 года был личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. На следующий день после назначения он предлагал вынести на референдум мирные договоренности с Россией.

Ермак – юрист и кинопродюсер. Помощником Зеленского также был назначен 21 мая 2019-го, сразу после президентских выборов. В августе 2019 года встречался в Мадриде с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, что стало одним из поводов для противников Трампа обвинить его в давлении на Украину. В сентябре 2019 года Ермак участвовал в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.