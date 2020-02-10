Понедельник, 10 февраля 2020

Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Андрей Шашкин приговорил главного редактора корпункта “Урал. МБХ-медиа” и бывшего координатора “Открытой России” в Свердловской области Максима Верникова к 300 часам обязательных работ, сообщает “Правозащита Открытки” со ссылкой на адвоката Ирину Ручко. Это первый в России приговор по статье 284.1 УК (участие в деятельности “нежелательной” организации).

Именно такое наказание для Верникова запрашивал прокурор.

По статье 284.1 человека можно привлечь, если его в течение года дважды привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (осуществление в России деятельности “нежелательной” организации). Верникова в течение 2018 года по этой статье штрафовали дважды – за организацию конференции “Открытой России” и посты во “Вконтакте” об организации.

Как посчитало обвинение, после штрафов Верников продолжил участвовать в деятельности ОР “в целях посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства, создавая угрозу защищенности интересов российских граждан” – ходил на собрания движения и писал посты о нем во “Вконтакте”. Верников отказался признать вину: он настаивал, что посещал мероприятия как журналист. В феврале 2019 года Вернкиов написал заявление о выходе из ОР.

Согласно примечанию к статье 284.1, лицо, “добровольно прекратившее участие” в деятельности “нежелательной организации”, освобождается от уголовной ответственности.

Главным доказательством в деле Верникова стали показания засекреченного свидетеля под псевдонимом “Иванов А.”. В них он заявил, что ОР – это “именно та иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации”. “Самостоятельной “Открытой России” на территории Российской Федерации не существует”, – говорилось в показаниях. По словам свидетеля, написав заявление о выходе из ОР, “своими действиями Верников хотел показать, что прекратил участие в деятельности “Открытой России”. “Фактически Верников продолжил посещать протестные мероприятия на территории Екатеринбурга, проводимые “Открытой Россией”, посещать собрания регионального отделения”, – отмечал свидетель.

О деле против Верникова стало известно 14 марта прошлого года, когда у него прошел обыск. Мера пресечения оппозиционеру вначале не избиралась. В июне ему предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде.

Дела по статье 284.1 возбуждены также против активистки ОР из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко, бывшего координатора ОР в Краснодаре Яны Антоновой (ее дело сейчас рассматривается в суде) и бывшего координатора движения в Тюмени Антона Михальчука (он эмигрировал в Грузию и объявлен в федеральный розыск). По этой статье также преследовался кубанский активист и журналист “МБХ-медиа” Александр Савельев, но дело против него прекратили на основании примечания к статье.