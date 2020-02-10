Понедельник, 10 февраля 2020

Фото: kremlin.ru

К очередной встрече со своим неразлучным партнером по Союзному государству Александр Лукашенко подготовился основательно. Посещая Шкловский район, напугал местные элиты сообщением о том, что Россия “нас раком поставила по углеводородам”. Как бы возражая партнеру, срочно закупил 80 тысяч тонн черного золота у норвежцев. Как бы усугубляя с ним разрыв, принял в Минске госсекретаря Майкла Помпео, который с ходу предложил батьке решить все проблемы, обеспечив Беларусь “необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам” от американского производителя. Как бы борясь с коррупцией, организовал массовые аресты директоров сахарных заводов, которых обвинил в махинациях с ценами при посредстве торгового дома в Москве. Наконец, незадолго до отъезда в Сочи объявил, что на переговорах наступает “некий момент истины”.

Однако готовился к саммиту и Владимир Путин. По своим каналам узнавал засекреченную от публики стоимость норвежской нефти, убеждаясь, в том, что цена эта очень высока и неподъемна для белорусов. Склонялся к мысли, что и американские энергоносители окажутся существенно дороже для Минска, чем российские, да и не станет дружище Трамп ссориться с ним из-за Лукашенко. Потом, когда Александр Григорьевич со своей командой прибыл в Сочи, в Москве “из-за погодных условий” придержали самолет с переговорщиками от России, а после их еще часок помариновали на дозаправке в Минводах. Так что Владимиру Владимировичу удалось довольно длительно пообщаться с гостем наедине, и в эти минуты, наверное, он и разъяснил ему создавшуюся ситуацию – в своей благожелательной напористой вербовочной манере.

“Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много дат и моментов”, – в таком духе слегка подуставший и раздраженный белорусский президент излагал журналистам содержание беседы, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что радушный хозяин щедро делился с ним новейшими историческими открытиями. А также нынешними экономическими заботами, которые столь тяжелы, что плату за газ на прошлогоднем уровне в $127 за тысячу кубометров РФ сохранить может, но вот нефть в связи с налоговым маневром выйдет вам теперь сильно подороже. То есть проблему, конечно, решить можно, и компенсацию за налоговый маневр мы согласны выплатить, и даже газовый прайс понизить до $100, но – в рамках Союзного государства. С единым рублем, единым народом, единой державой, единым руководителем. Как в истории уже бывало.

Чуть позже, покуда путинская делегация добиралась на микроавтобусах из Адлера в Красную поляну, они еще успели сыграть в хоккей, и сборная, за которую выступали Путин и Лукашенко, победила с разгромным счетом 13:4. Что тоже следовало расценить как грубоватый намек на грядущие коллективные триумфы и приглашение к воссоединению. Как момент истины, к которому стремились оба, но каждый видел по-своему, и там, где российскому президенту грезились мир, дружба и любовное совокупление под его началом двух братских, искусственно разделенных народов, президенту белорусскому мерещилось нечто совершенное противоположное. Так они и разъехались, по сути не договорившись ни о чем, и в осторожно оптимистичном комментарии первого вице-премьера правительства РБ Дмитрия Крутого отразились скорее страхи его главного начальника, чем надежды на перемену участи. Дескать, мы удовлетворены, ведь могло быть и хуже.

А могло быть и гораздо лучше – в какой-нибудь другой реальности, хотя и при том же самом Путине. В мире, где Беларусь была бы очень слабым, как сегодня, но демократическим государством, а сильный Запад, свободный от нынешних безумных дрязг, брекзитов и трампов, занимался бы привычным для себя делом, активно поддерживая страны, которые разделяют с ним либеральные ценности. Тогда и цены на американскую или норвежскую нефть заметно отличались бы в лучшую сторону от российских, и указанный Путин поостерегся бы шантажировать соседей угрозами их обанкротить, если не захватить. И независимость Белоруссии основывалась бы на солидарной помощи Америки и Европы, а не на ловкости истерично-хитроумного диктатора, который в течение десятилетий успешно морочит голову российским вождям. Но сил у него все меньше, и сроки жизни могут совпасть с историческими сроками существования суверенной Беларуси.

Он давит оппозицию, на него давят в Кремле, Запад, погруженный в свои распри, более или менее равнодушен и к его судьбе, и к судьбе подведомственного ему народа – но батька все-таки продолжает скандалить, и на этих его бесконечных крикливых разборках с могущественным соседом парадоксальным образом держится страна. Сегодня он собирается идти на шестой срок, и нет сомнений в том, что если доживет, то победит. Альтернативы ему не имеется, и это плохо одновременно и для Путина, и для белорусов, которые на 26-м году жизни под Лукашенко уже с головой проваливаются в свое бездонное авторитарное болото. Подобно тем, с кем пребывают в несуществующем Союзном государстве.

Впрочем, имеются и отчасти хорошие новости. Как показывают недавние опросы, на фоне углеводородных хоккейных драк в Беларуси происходит “обвальное падение” пророссийских настроений при синхронном увеличении сторонников вступления в Евросоюз. Но переоценивать значимость этих цифр не стоит. Ибо в них заключены разом и надежда для белорусов, и соблазн для Кремля резко ускорить интеграционные процессы – тем или иным способом. “Поставить раком” соседей, если использовать неизящную, но доходчивую метафору из лексикона белорусского национального лидера.

Задушить в братских объятиях, если вспомнить, что недавно случилось в Крыму и на Донбассе, а раньше – в Чечне, Прибалтике, Чехословакии, Венгрии, Польше и далее по списку Варшавского договора. А время уплотняется, его все меньше и у Путина, и у Лукашенко, и момент истины может наступить в любой день.