Воскресенье, 9 февраля 2020

Коллегия Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Пензе (председательствующий Юрий Клубков) приговорила фигурантов пензенского дела “Сети” – вымышленной анархистской террористической организации – к срокам от 6 до 18 лет, сообщает “Медиазона”.

27-летнему Дмитрию Пчелинцеву, 23-летнему Илье Шакурскому, 26-летнему Андрею Чернову, 24-летним Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову назначено 18, 16, 14, 13 и 10 лет строгого режима соответственно, а 31-летнему Василию Куксову и 26-летнему Арману Сагынбаеву – 9 и 6 лет общего режима. Шакурскому дополнительно назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Именно такие сроки для обвиняемых запрашивал прокурор.

Суд постановил зачесть обвиняемым сроки нахождения в СИЗО: Куксову и Шакурскому – с 18 октября 2018 года, Пчелинцеву – с 27 октября 2017 года, Сагынбаеву – с 5 ноября 2017 года, Чернову с 9 ноября 2017 года, Иванкину и Кулькову – со 2 июля 2018 года.

Дело по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 167 УК (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) против Пчелинцева о покушении на поджог военкомата суд постановил прекратить из-за “недоказанности”.

Пчелинцеву и Шакурскому инкриминировалась часть 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества). Остальным фигурантам вменялась часть 2 статьи 205.4 (участие в этом сообществе; от 5 до 10 лет). Пчелинцеву, Шакурскому и Куксову дополнительно было инкриминировано незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК), Чернову, Кулькову и Иванкину – покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК). Уголовное преследование по делу о терроризме еще одного фигуранта, 23-летнего Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено в сентябре 2018 года. При этом он продолжает оставаться фигурантам одного из “наркотических” дел. По делу о наркотиках Зорину грозит до 10 лет колонии.

Ни один из подсудимых не признал вину по основному обвинению, но Иванкин и Кульков признались в покушении на распространение наркотиков.

Еще один фигурант – Алексей Полтавец – живет в эмиграции в Киеве. Он обвинен по делу заочно.

Дело “Сети” было возбуждено в октябре 2017 года. В течение месяца были задержаны Шакурский, Куксов, Пчелинцев, Чернов, Сагынбаев и Зорин. После задержаний все шестеро фигурантов, подвергались избиениям, а некоторые – также пыткам током. Пчелинцева кроме этого подвешивали вниз головой и травили медицинскими препаратами, в частности транквилизаторами, вынуждая принимать таблетки и делая уколы. Иванкин и Кульков бежали в Москву из Пензы и были задержаны в июле 2018 года.

По версии ФСБ, Пчелинцев и Шакурский – создатели “Сети”. Как утверждает обвинение, не позднее мая 2015 года Пчелинцев решил объединить анархистов из Пензы, Москвы и Петербурга в “боевые группы” для нападений на органы власти, силовиков, военкоматы и отделения “Единой России”. Анархисты, по версии обвинения, собирались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов “раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране”, а, когда наступит “час Ч”, поднять вооруженный мятеж. Пензенские анархисты, уверяло следствие, участвовали “в полевых выходах террористического сообщества” – тренировках в заброшенном пионерлагере, лесу и на заводе под Пензой. В обвинительном заключении говорится, что между ними были распределены роли тактика, разведчика, сапера, связиста и медика.

В июне и сентябре на суде допросили свидетелей обвинения, которые рассказали, что в ФСБ при допросах их били и заставляли читать Уголовный кодекс.

В октябре выяснилось, что электронные документы “Сети”, найденные на ноутбуке Сагынбаева, имеют признаки, указывающие на то, что их создали уже после арестов, а создателем этих файлов указан пользователь с ником shepelev. Этот ник совпадает с фамилией оперативника пензенского УФСБ Николая Шепелева, сопровождавшего дело “Сети”.

По еще одному делу “Сети” с 8 апреля проходит суд в Петербурге. По нему привлечены два фигуранта: Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Им вменены часть 2 статьи 205.4, а Бояршинову – также часть 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки; до 5 лет колонии). В деле есть еще один фигурант – бизнесмен Игорь Шишкин. Филинкова и Шишкина задержали в январе 2018 года и подвергли пыткам, Бояршинову предъявили обвинение в апреле того же года. 17 января прошлого года Московский окружной военный суд в особом порядке осудил 27-летнего Шишкина к 3 с половиной годам общего режима по той же части 2 статьи 205.4 УК. Подсудимый получил срок ниже нижнего предела. 14 марта приговор подтвердили в апелляции.

Фильм о фигурантах дела “Сети”, снятый журналистами “7х7″: