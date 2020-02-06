Четверг, 6 февраля 2020

Елена Милашина после избиения. Фото с личной ФБ-страницы

В Грозном неизвестные напали на обозревателя “Новой газеты” Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, сообщает “Новая”.

Нападение произошло в 23:20. Дубровина была избита. “Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами”, – пишет “Новая”. Преступники снимали свои действия на видеокамеру.

Милашина и Дубровина фиксируют травмы и собираются подать заявление в правоохранительные органы Чечни. Как написала Милашина в своем объяснении полиции, когда она и Дубровина зашли в холл гостиницы “Континент”, там находилось более 15 человек. Несколько человек из этой группы подошли к ним, одна из женщин сказала, что Милашина и Дубровина “защищают ваххабитов”. Вторая женщина спросила, кого они приехали защищать, затем с силой ударила Милашину по лицу. “Вслед за ней нас с Мариной Дубровиной стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой о мраморный пол с большой силой, отчего у меня остались на голове ушибы и гематомы. Также меня пинали с силой в живот, пытались вырвать волосы. Пытались вырвать из моей руки телефон”, – говорится в объяснении. Рядом стояла другая группа, состоявшая в основном из мужчин, – они руководили избиением. В какой-то момент один из этих мужчин скомандовал: “Уходим”, и нападавшие покинули лобби гостиницы.

Марина Дубровина после избиения. Фото Елены Милашиной

По словам Милашиной, врач-нейрохирург горбольницы Грозного Муса Беков отказался ее осмотреть. “Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего”, – передает она слова медика.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова – видеоблогера, который снял ролик “Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1″, после чего стал фигурантом дела о незаконном обороте оружия.

Милашина – автор многочисленных расследований и репортажей из Чечни. Она пишет о преступлениях кадыровцев – в частности, о преследовании в республике ЛГБТ-людей.

Дубровина защищала в России политзаключенных-украинцев: фигуранта дела УНА-УНСО Станислава Клыха, Павла Гриба, Николая Дадеу. Во время суда над Клыхом она сталкивалась с угрозами.