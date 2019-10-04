Четверг, 6 февраля 2020

Фигурантов ростовского дела “Артподготовки” Владислава Мордасова и Яна Сидорова этапировали в неизвестном направлении из СИЗО-3 в Новочеркасске, сообщает Activatica со ссылкой на матерей осужденных.

По словам Надежды Сидоровой, матери Яна Сидорова, еще в конце января адвокат Андрей Сабинин, защищавший ее сына, позвонил во ФСИН, чтобы договориться о посещении политзеков. “Адвокат собирался ехать к ним, записывался на прием и позвонил, на что ему сказали, что ребята отсутствуют. 28 января Сабинин отправил официальный запрос – ответа нет до сих пор. Официального подтверждения никакого, но в том, что это (этапирование. – Ред.) произошло, мы не сомневаемся, так как устно фсиновцы сказали, что ребят увезли”, – рассказала Сидорова.

Куда именно этапировали политзеков, вместе или порознь, Сидорова не знает. Она отправляла заявление во ФСИН с просьбой отправить ее сына отбывать наказание в Краснодарский край. Ей ответили, что политзеков будут распределять в соответствии со статьей 73 Уголовно-исполнительного кодекса – по месту осуждения или месту жительства. Сидоров был зарегистрирован в Краснодарском крае, а Мордасов – в Ростовской области.

Марина Мордасова, мать Владислава Мордасова, отметила, что у матерей нет информации о местонахождении их детей более 10 дней, и они надеются получить ее со дня на день.

Приговор Мордасову, Сидорову и Вячеславу Шашмину вынес 4 октября 2019 года Ростовский облсуд. Он объявил Мордасова и Сидорова виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 212 УК), а Шашмина – в покушении на участие в них (часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 212 кодекса). Мордасов получил 6 лет 7 месяцев строгого режима, Сидоров – 6 лет 6 месяцев такого же наказания, Шашмин – 3 года условного срока Прокурор Елена Доброродная просила назначить Мордасову 8 с половиной лет строгого режима, Сидорову – 8 лет строгого режима, Шашмину – три года общего режима.

Реакция зала на вынесение заведомо неправосудного приговора "ростовским мальчишкам". Плачет не родственница, а одна из погорельцев. Один из двух плакатов, за которые ребятам дали почти по семь лет, был "Верните землю ростовским погорельцам!". Подробности: https://t.co/rHPGKtVloU pic.twitter.com/idZQO2ZR7l

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 4, 2019

10 декабря Третий апелляционный суд на выездном заседании в Ростове-на-Дону оставил приговор Мордасову и Сидорову в силе. Шашмин и вовсе не подавал апелляционной жалобы.

“Я никого не призывал, не организовывал массовые беспорядки, не организовывал и не распределял роли. Единственный “участник массовых беспорядков” Шашмин говорил, что не знает меня или Влада”, – заявил Сидоров в последнем слове. Он попросил коллегию судей отменить приговор и “рассудить по справедливости”.

“Меня не обвиняют, что я участвовал в “Артподготовке”, а в том, что я разделял взгляды организации “Артподготовка”. Меня обвиняют в мыслепреступлении”, – сказал Мордасов.

Мордасову 23 года, он рабочий-литейщик из Батайска, пригорода Ростова-на-Дону. Сидорову 20 лет, он до ареста жил в самом Ростове, где учился в колледже при РАНХиГС.

Согласно обвинительному заключению, Мордасов, разделяя взгляды “Артподготовки”, вместе с “неустановленными лицами, уголовное дело которых выделено в отдельное производство”, планировал организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону “с целью дестабилизации политической ситуации в стране”. Как утверждало обвинение, для поиска единомышленников он создал в интернете группу (речь идет о телеграм-чате) “Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону”, дал в ней права администратора Сидорову. Затем, утверждает обвинение, Мордасов и Сидоров организовали встречи с пользователями группы в кафе “Шаурма 24″ и “Блинная Вкуснолюбов”, якобы чтобы выработать порядок действий при организации беспорядков. По версии обвинения, 5 ноября Мордасов, Сидоров, Шашмин и “другие неустановленные лица” собрались на площади Советов у здания регионального правительства, где агитировали собравшихся устроить протесты и якобы призывали к провокациям в отношении силовиков.

По словам Надежды Сидоровой, дело против молодых людей было возбуждено по доносу некоего мужчины, будто бы предупредившего полицию о готовящихся беспорядках. “Очень грамотный аноним. В своем письме он четко переписал текст статьи 212 УК РФ. К слову, адреса, по которому живет этот человек, не существует – указанный дом никогда не сдавался в эксплуатацию. Запрос в паспортный стол следователи делать не стали”, – заметила она.

20-летний Шашмин находился под домашним арестом. 18 июня стало известно, что его перевели под подписку о невыезде.

5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов были задержаны на площади Советов в областном центре с плакатами “Верните землю ростовским погорельцам” и “Правительство в отставку”. На другой день судья Кировского райсуда города Эльмира Фадеева отправила обоих в спецприемник на семь суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведения публичного мероприятия без уведомления). Однако уже 12 ноября стало известно, что оба оппозиционера арестованы и помещены в СИЗО-1 в областном центре.

Шашмина задержали 5 ноября неподалеку от площади Советов оперативники ЦПЭ. Ему вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), заявив, будто он нецензурно выражался, находясь у здания областного правительства. Кировский райсуд арестовал его на 5 суток. 10 ноября на выходе из спецприемника Шашмина задержали и допросили уже как подозреваемого по уголовному делу. 17 ноября ему предъявили обвинение.

Как Мордасова, так и Сидорова избивали и пытали.

В результате Мордасов дал показания как против себя, так и против Сидорова. Однако уже 16 ноября, после первой же встречи с адвокатом по соглашению, политзек эти показания дезавуировал и с тех пор настаивает на своей невиновности.

В дальнейшем оба политзека подавали заявления с требованием открыть дело по факту пыток, однако в этом было отказано.

Пыткам подвергался и Шашмин, который не состоял в чате “Революция 5/11/17″ и вовсе не был знаком с Мордасовым и Сидоровым. Его пытали не так жестоко, как Мордасова, поскольку в управление СКР приехали родители Шашмина.

“Медиазона” писала, что Шашмин первоначально полностью признал вину. Однако “Мемориал” со ссылкой на протокол его допроса как раз от 10 ноября передавал обратное – этот фигурант настаивал, что его схватили в окрестностях площади и насильно привели на место пикета.

Адвокаты Мордасова и Сидорова указывали, что призывы к беспорядкам в чате распространяли не их клиенты, а провокаторы, активизировавшиеся за несколько дней до акции 5 ноября. Участникам предлагалось запастись коктейлями Молотова и оружием и устроить штурм правительства Ростовской области. Поскольку поток этих сообщений был постоянным, администраторы решили не банить провокаторов, а игнорировать их. Сидоров, напротив, призывал в чате не поддаваться провокациям.