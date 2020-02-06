Четверг, 6 февраля 2020

Спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс не исключил введения санкций против “Роснефти” за сотрудничество с венесуэльским режимом. “Если на “Роснефть” будут наложены санкции, то, как всегда с кем-либо, казначейство сделает объявление. Они объяснят, что делают”, – ответил дипломат журналисту на вопрос, будут ли санкции против “Роснефти” эффективной мерой.

“Я думаю, мы обсуждали “Роснефть” с прессой ранее и обращали внимание на ее растущую роль в Венесуэле, – сказал Абрамс. – Когда у нас будет объявление, мы его сделаем, и это не сегодня”.

Накануне Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что в США обдумывают, стоит ли накладывать санкции на “Роснефть”. По словам источников, американские чиновники опасаются, что появление санкций “может вызвать хаос на мировых рынках нефти”. Чиновники Министерства финансов США опасаются, что санкции против “Роснефти” приведут к повышению цен на нефть.

5 февраля о введении американской администрацией против Венесуэлы в течение 30 дней новых болезненных мер сообщило ТАСС. “Абсолютно. Рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления – будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остается на столе”, – цитировало агентство ответ высокопоставленного чиновника американской администрации на вопрос, будут ли введены санкции против “Роснефти”.

О возможности таких мер также говорил помощник президента США Дональда Трампа Роберт О’Брайен. “Мы рассмотрим это очень внимательно в течение следующих нескольких недель… Соединенные Штаты, скорее всего, в ближайшее время примут меры по этому вопросу”, – ответил он на вопрос, намерен ли Белый Дом наказать “Роснефть” за сотрудничество с Венесуэлой.

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что “слышал очередные угрозы из Вашингтона наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой”. “Мы к этому уже привыкли”, – сказал дипломат.

28 января Bloomberg сообщило, что режим Николаса Мадуро рассматривает возможность приватизации венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. По данным агентства, переговоры об этом велись с “Роснефтью”, итальянской Eni и испанской Repsol.

В сентябре 2019 года Абрамс обвинил “Роснефть” в том, что компания приобретает нефть у PDVSA со скидкой, а затем продает по более высокой цене. Таким образом, заключил он, российская компания и помогает венесуэльскому режиму, и “выжимает” из страны деньги. “В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции”, – сказал тогда Абрамс.