Среда, 5 февраля 2020

Сенат США полностью оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента. Как сообщает “Голос Америки”, за отстранение президента по статье о злоупотреблении властью проголосовали 48 сенаторов, против – 52 сенатора. Виновным в препятствовании работе конгресса его посчитали 47 сенаторов, невиновным – 53 сенатора.

Таким образом, демократам не удалось набрать двух третей голосов (67 из 100), необходимых для отстранения президента.

За виновность Трампа по статье о злоупотреблении властью проголосовал единственный республиканец – кандидат в президенты на выборах 2012 года Митт Ромни. Однако он же выступил за оправдание президента по статье о препятствовании работе Конгресса.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил перед голосованием: “Этот президент и его провал отражают центральную проблему данного президентства и, возможно, центральную проблему этого времени в нашей демократии. Вы не можете поддерживать этого президента и быть на стороне правды. И если нам суждено выжить как нации, мы должны выбрать правду, потому что, если правда не имеет значения, если новости, которые вам не нравятся, становятся “фейковыми”, если обман на выборах приемлем… то надежды на будущее нет”.

В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел выразил опасение, что после окончания импичмента угроза американским институтам власти может сохраниться. “Лидеры оппозиционной партии все чаще утверждают, что если наши институты не дают желаемых ими результатов, то они должны быть разрушены, – сказал сенатор. – Одна из сторон решила, что ее поражение означает ломку всей системы. Они в буквальном смысле слова разорвали правила и пишут новые. Так что я хотел бы спросить у своих уважаемых коллег из другой команды: вы действительно хотите прийти вот к этому?”

Трамп отреагировал на провал импичмента твитом с видеороликом, в котором изображены его предвыборные стикеры вплоть до 9000 года.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

В Белом Доме заявили об окончании “попытки фиктивого импичмента”, который представлял собой “охоту на ведьм” и лишал президента его процессуальных прав.

Поводом для начала процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого Трамп просил украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена. Как писала The Wall Street Journal, Трамп увязал свою просьбу с предоставлением военной помощи.

19 декабря Палата представителей проголосовала за отстранение Трампа от президентской должности. Первый пункт резолюции об импичменте – злоупотребление полномочиями – набрал 230 голосов (при необходимых 216). 229 голосами Трампа признали виновным по второму пункту – препятствование работе Конгресса. Ни один республиканец не поддержал резолюцию.