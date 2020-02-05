Эдуард Россель, член Совета Федерации, бывший губернатор Свердловской области
Фото: veved.ru
Об импортном питании для младенцев
Это страшная вещь. Потому что наука пришла уже к такому достижению, в кавычках, что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки, мальчиков не будет вообще, не надо будет с нами воевать, ничего. Я смотрю уже за родильными домами, и стабильные уже показатели: 10 детишек рождается, и из них 2 парня, 8 девчонок. Я думаю, это неужели нас достали уже?
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