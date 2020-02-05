Среда, 5 февраля 2020

Фото: veved.ru

Об импортном питании для младенцев

Это страшная вещь. Потому что наука пришла уже к такому достижению, в кавычках, что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки, мальчиков не будет вообще, не надо будет с нами воевать, ничего. Я смотрю уже за родильными домами, и стабильные уже показатели: 10 детишек рождается, и из них 2 парня, 8 девчонок. Я думаю, это неужели нас достали уже?

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