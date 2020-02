Среда, 5 февраля 2020

Лефортовский райсуд Москвы продлил до 10 апреля арест пенсионеру из Владивостока Виктору Королеву, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Между тем в карточке дела на сайте столичных судов указано, что суд отклонил ходатайство следствия. Согласно сайту, его рассматривала судья Маргарита Котова.

Об аресте Королева стало известно днем ранее.

В ходе судебного заседания стало известно, что 69-летнего Королева этапировали в столицу из Приморского края. Там он два месяца назад был арестован местным судом. “Зарегистрирован во Владивостоке, 1950 года рождения. На момент задержания не работал”, – рассказал обвиняемый на слушаниях.

Материалы дела не разглашаются, поскольку имеют гриф “секретно”. Как сообщил ТАСС адвокат арестованного Артур Катанский, он не признает вину. “Он (Королев. – Ред.) на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран”, – сказал юрист.

Как установило “Радио Свобода”, Королев неоднократно бывал в Китае в деловых поездках – в частности, посещал China Petroleum & Chemical Corporation, одну из крупнейших нефтегазовых корпораций КНР. В 2017 году он создал во Владивостоке ООО “Экипаж” с основным видом деятельности “торговля оптовая прочими бытовыми товарами”. В конце ноября 2019 года в число руководителей организации вошел Борис Викторович Королев – вероятно, сын Королева.

C Королевым-старшим связана еще одна компания – “Marina” Co. Ltd, учрежденная в Харбинской экономической зоне новых технологий в Китае. Согласно визитной карточке Королева, он занимается продвижением в Китае смазочной технологии “Форум”. Это специальный порошковый смазочный материал, созданный в конце 1980-х годов сотрудником Института химии Дальневесточного отделения академии наук Александром Цветниковым. Одноименную технологию продвигает владивостокская компания “Владфорум”, единственным учредителем которой является Цветников. Военную серию добавок “Форум-В” приняло на вооружение Минобороны России. “Радио Свобода” предполагает, что Королева могли арестовать из-за торговли в Китае сухими смазками.