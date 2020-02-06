Четверг, 6 февраля 2020

Начиная новый бизнес или проводя реорганизацию существующего, необходимо помнить, что одним из немаловажных факторов, влияющих на его функционирование, является офис компании.

Если предприниматель только начинает новый бизнес, и не уверен, что сможет укрепиться в выбранной им нише, то, обычно, разговор об офисе не идет, а тем более о мебели для него. Начинающие бизнесмены часто работают вообще без офиса, довольствуясь мобильным телефоном и автомобилем, который служит поначалу и средством передвижения, и офисом.

Многим так и не удается сделать качественный скачок, и обзавестись собственным офисом и мебелью для кабинета руководителя в GlavOffice.ru. Но у тех, чей бизнес оказывается успешным, по мере его становления возникает естественная необходимость в найме сотрудников и наличии места, где они будут вести определенную им деятельность на благо процветания компании. И здесь встает вопрос не только об удобстве сотрудников, но и об имидже компании, на который напрямую влияет ее офис и, конечно же, мебель, которой он укомплектован.

Какую мебель обычно выбирают для обустройства офиса?



Все зависит, конечно же, от финансовых возможностей компании и ее позиционирования на рынке. Часто офис является просто местом работы коллектива, для которого главное – удобство и комфорт. В этом случае совсем необязательно покупать дорогую мебель, часто даже приобретается мебель бывшая в употреблении, цена на которую может быть в два и более раза ниже цены новой. Здесь важно, чтобы мебель была современная, учитывающая последние разработки в области офисной мебели, оснащенная механизмами регулировки спинок кресел и угла наклона столешниц.

Если же в деятельности компании важна, в том числе, и имиджевая составляющая, выбор мебели имеет принципиальное значение, так как расположение и уровень оформления офиса напрямую влияет на результаты проводящихся в офисе деловых мероприятий и встреч с клиентами компании. Такому офису необходима дорогая мебель, выполненная из дерева, оснащенная качественной фурнитурой.

Главным, что должно объединять любую офисную мебель – ее надежность и безопасность. Важно, чтобы мебель была изготовлена из экологически чистых материалов, не оказывающих неблагоприятное воздействие на организм офисных работников, ведущих напряженную деятельность в течение всего трудового дня.