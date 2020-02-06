Выбирайте правильную офисную мебель
Начиная новый бизнес или проводя реорганизацию существующего, необходимо помнить, что одним из немаловажных факторов, влияющих на его функционирование, является офис компании.
Если предприниматель только начинает новый бизнес, и не уверен, что сможет укрепиться в выбранной им нише, то, обычно, разговор об офисе не идет, а тем более о мебели для него. Начинающие бизнесмены часто работают вообще без офиса, довольствуясь мобильным телефоном и автомобилем, который служит поначалу и средством передвижения, и офисом.
Многим так и не удается сделать качественный скачок, и обзавестись собственным офисом и мебелью для кабинета руководителя в GlavOffice.ru. Но у тех, чей бизнес оказывается успешным, по мере его становления возникает естественная необходимость в найме сотрудников и наличии места, где они будут вести определенную им деятельность на благо процветания компании. И здесь встает вопрос не только об удобстве сотрудников, но и об имидже компании, на который напрямую влияет ее офис и, конечно же, мебель, которой он укомплектован.
Какую мебель обычно выбирают для обустройства офиса?
Все зависит, конечно же, от финансовых возможностей компании и ее позиционирования на рынке. Часто офис является просто местом работы коллектива, для которого главное – удобство и комфорт. В этом случае совсем необязательно покупать дорогую мебель, часто даже приобретается мебель бывшая в употреблении, цена на которую может быть в два и более раза ниже цены новой. Здесь важно, чтобы мебель была современная, учитывающая последние разработки в области офисной мебели, оснащенная механизмами регулировки спинок кресел и угла наклона столешниц.
Если же в деятельности компании важна, в том числе, и имиджевая составляющая, выбор мебели имеет принципиальное значение, так как расположение и уровень оформления офиса напрямую влияет на результаты проводящихся в офисе деловых мероприятий и встреч с клиентами компании. Такому офису необходима дорогая мебель, выполненная из дерева, оснащенная качественной фурнитурой.
Главным, что должно объединять любую офисную мебель – ее надежность и безопасность. Важно, чтобы мебель была изготовлена из экологически чистых материалов, не оказывающих неблагоприятное воздействие на организм офисных работников, ведущих напряженную деятельность в течение всего трудового дня.