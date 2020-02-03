Понедельник, 3 февраля 2020

Почему это Правозащитный центр “Мемориал” решил поддержать предложение “Яблока” о создании рабочей группы из независимых экспертов для подготовки проекта поправок в Конституцию? 27 лет всех всё в Конституции устраивало, а теперь вдруг прорвало! Так дальше жить нельзя – Конституцию надо переделывать!

Ну конечно, это “наш ответ Чемберлену”, контрудар имени Владимира Путина. Он предлагает плохие поправки в Конституцию, а мы предложим хорошие. Вот вам и плюрализм мнений, вот вам политическая конкуренция и даже всенародное голосование. Конечно, в грубине души мы знаем, что легитимного механизма принятия поправок в Конституцию нет, на сегодняшний день он безнадежно разрушен от стадии обсуждения до стадии подсчета голосов. В глубине души мы знаем, что власть примет те поправки, которые предлагает она, и никакие другие. Знаем, что власть не считается ни с оппозицией, ни с обществом; ни с писаными законами, ни с правилами приличия. Но мы все равно сыграем в эту игру, чтобы г-ну Путину было не скучно лупить в одни ворота, чтобы потом, подтасовав результаты голосования, он мог сказать, что победил сильнейший. А мы только горестно разведем руками и скажем, что сделали все что могли.

Нет, ныне действующую Конституцию когда-нибудь надо будет изменить, но нельзя делать это, имитируя конкуренцию с путинскими предложениями, легитимируя абсолютно беззаконную процедуру внесения в Конституцию изменений. Беззаконную прежде всего потому, что жульнически избранный парламент не вправе представлять волю народа. Потому что региональные законодательные собрания такие же фейковые, как и Госдума.

Григорий Явлинский собирается передать предложения по поправкам президенту и Госдуме, настаивать, чтобы они были включены как альтернативный проект при общероссийском голосовании. В принципе альтернативный проект – это замечательно. Создание специальной группы по поправкам в Конституцию – тоже неплохая идея. Особенно если она станет постоянной и будет осуществлять общественный надзор за соблюдением Конституции РФ. И даже требовать проведения референдума по конституционной реформе вполне приемлемо, но лишь в том случае, когда голосование настоящее, а не заведомо имитационное. Когда волеизъявление избирателей фиксируется оппозиционными партиями и общественными организациями, а не только продажными чиновниками и приспешниками власти. Когда политический процесс настоящий, а не шутовской. Иначе оппозиционная инициатива превращается в пустышку, которая только придает видимость законности лживой процедуре. Это нужно “Яблоку”? Это нужно “Мемориалу”? Это нужно сторонникам демократии в России?