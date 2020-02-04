Вторник, 4 февраля 2020

В Ингушетии и Северной Осетии силовики задержали 12 человек по делу о митинге в Магасе, прошедшем 26-27 марта. Как сообщается на сайте правозащитного центра “Мемориал”, четверых задержанных отправили под арест, еще 8 отпустили после допроса.

Блогер Исропил Нальгиев из села Али-Юрт Назрановского района Ингушетии задержан по подозрению в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК; от 2 до 6 лет). В ходе обыска у него изъяли ноутбук и телефон. После обыска Нальгиева и его мать Лизу доставили в управление СКР по Северной Осетии во Владикавказе. Мать блогера после допроса отпустили.

Амирхан Беков, житель столицы Нестеровской, помещен в СИЗО Нальчика. Его подозревают в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК; до 10 лет). Макшарип Батыгов, житель станицы Троицкой, предположительно доставлен в нальяикский ИВС. Он был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в мартовском митинге. 54-летнего Гелани Котикова с женой доставили в СИЗО Владикавказа и отпустили после допроса – по информации “Фортанги”, их задержали по ошибке. Адама Солсанова и двоих его сыновей также доставили во Владикавказ и отпустили после допроса. Один из них был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в магасском митинге.

Мухарбека Маматова доставили в СИЗО Нальчика. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК, он частично признал вину. Исраил Хамхоев, житель села Экажево, был допрошен в качестве свидетеля и отпущен. Он приходится дядей арестованному в связи с митингом в Магасе Зубейру Хамхоеву, чье дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) сейчас рассматривает Железнодорожный райсуд Краснодарского края. Наконец, Магомеда Барахоева, жителя села Куртат в Северной Осетии, освободили после допроса. Его дом обыскали сотрудники ФСБ; они обнаружили там литературу, которую посчитали экстремистской.

Всего по делу о митинге в Магасе до нынешних обысков было 34 фигуранта, из них 9 уже осуждены. Большинству арестованных инкриминируется применение неопасного насилия к представителям власти, семерым лидерам протеста – организация опасного насилия либо само насилие, участие в экстремистском сообществе или его создание, а председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову – еще и руководство НКО, посягающей на права граждан.