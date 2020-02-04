Вторник, 4 февраля 2020

Я вам скажу честно, от души: мне всегда хотелось быть русской, вот правда (Плетнева – из семьи депортированных поволжских немцев. – Ред.). Я спрашивала родителей, мучила бабушек, дедушек: ну кто-нибудь у нас (в семье. – Ред.) был русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Потому что русские люди победили, потому что именно они больше всех погибли. Мне было стыдно, что я принадлежу к этой нации…

…Чем больше мы говорим о победе нашей, тем больше наша страна будет вставать с колен. Когда-то меня пригласили на встречу вместе с нашей фракцией (КПРФ. – Ред.) – Клинтон приехал. Ну сказали – молчите, всё. Я молчала, а потом к нему подошла. Он улыбается. Я говорю: “Да Россия с колен обязательно встанет! Мы коммунисты, и наша идея обязательно будет жить”.

Ссылка