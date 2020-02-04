Вторник, 4 февраля 2020

Житель села Верховажье Вологодской области Юрий Шадрин оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о “неуважении к власти” за пост во “Вконтакте” о Владимире Путине. Об этом он сам сообщил “МБХ-медиа”.

Это второй штраф, наложенный на Шадрина по этой статье. Его объявили виновным в повторном неуважении к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП).

В своем посте Шадрин написал, что Путин, в отличие от Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, не устраивал геноцид, поэтому он – “мелкая, по сравнению с этими монстрами, гадюка”. “Эта мразь, абсолютно потерявшая представление о реальности, на самом деле движима теперь только инстинктом самосохранения и жаждой наживы. Вот и все. А уничтожение страны – это просто следствие, хуйло и понятия об этом не имеет”, – говорилось в публикации.

Донос на Шадрина написал в ЦПЭ Вологодской области живущий в Москве 20-летний студент Российского государственного социального университета Данила Михеев. Он обвинил жителя Верховажья в оскорблении Путина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) – распространении заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и оправдании генерала Андрея Власова.

7 июня прошлого года Верховажский райсуд Вологодской области оштрафовал Шадрина по статье о “неуважении к власти” на 30 тысяч рублей. Ему вменили то, что он написал в статусе своей ВК-страницы “Путин долбоеб реальный, а не сказочный”.

Согласно докладу “Агоры” и “Роскомсвободы”, из 78 известных дел по статье о “неуважении к власти” в 44 случаях преследовались критики Путина. На втором месте – силовики, их критиков штрафовали в шести случаях. Среди других “жертв неуважения” – губернаторы, местные чиновники, представители судебной системы.

Видеообзор первых дел о “неуважении” к Путину: