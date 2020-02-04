Вторник, 4 февраля 2020

В Казани Приволжский окружной военный суд приговорил фигурантов очередного татарского дела “Хизб ут-тахрир” к срокам от 11 до 22 лет лишения свободы, сообщает Интерфакс-Поволжье.

Самый большой срок получил 39-летний Ильнар Залилов. 19 лет колонии назначено 35-летнему Руслану Габидуллину и 45-летнему Азату Гатауллину. 41-летний Абдукахор Муминджанов получил 17 лет колонии, 23-летний Сергей (Мухаммад) Держипильский – 16 лет. 31-летнему Зульфату Сабирзянову, 39-летнему Комилю Матиеву и 54-летнему Фариду Крыеву дали 15 лет колонии, 44-летнему Рустему Салахутдинову – 14 лет, 33-летнему Ильназу Сафиуллину – 11 лет.

По версии суда, приговоренные организовали ячейку “Хизб ут-тахрир” в Казани не позднее лета 2014 года. Они якобы организовывали собрания, на которых обсуждали политические новости, способы агитации среди мусульман и применение норм шариата к обыденной жизни. В 2015-2016 годах фигуранты проводили футбольные матчи – как посчитал суд, для агитации. Как утверждало следствие, члены ячейки сдавали взносы, платили за печать брошюр и собирали средства для проведения мероприятий.

Кроме того, нескольким осужденным вменялись публикации в интернете.

В зависимости от роли в деле фигурантам вменялись организация деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК), участие в деятельности такой организации (часть 2 той же статьи) и пропаганда терроризма – без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 205.2 УК) и в интернете (часть 2 той же статьи).

Сами подсудимые заявили, что осуждают терроризм и не собирались призывать к насильственному свержению власти. Они назвали обвинение сфабрикованным. Адвокаты в прениях указали, что в основе дела лежат показания двух засекреченных свидетелей.

Фигуранты дела “казанской десятки”. Источник: “Родительская солидарность”

Задержания по делу прошли в середине марта 2017 года. Вместе с его фигурантами 14 марта 2017 года были схвачены обвиняемые по другому делу “Хизб ут-тахрир” Руслан Сунгатов, Рустем Ямалиев и Ирек Насиров. Приговор по этому делу был вынесен ПОВСом 13 марта 2019 года. Сунгатову дали 22 года строгого режима, Ямалиеву – 20 лет, Насирову – 14 лет, а еще двум фигурантам – Ильнару Зиннатову и Марату Тулявову – 19 и 18 лет соответственно.

По нынешнему делу также был привлечен также казанец Марсель Гималиев. При задержании 14 марта 2017 года он попытался скрыться, но сорвался с пятого этажа и попал в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника и переломами рук. В отличие от других обвиненных по делу, этот фигурант был помещен не в СИЗО, а под домашний арест. В ноябре того же года стало известно, что Гималиев бежал. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Облавы по двум делам прошли как в Казани, так и в Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах Татарстане.